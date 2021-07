Palm Dog Wamiz 2021 : Qui succèdera à Quentin Tarantino, cette année sur La Croisette ?

Toby Rose a fondé la cérémonie des Palm Dog Wamiz il y a 21 ans. Il a été rejoint en 2017 par le jeune Yoann Latouche, chroniqueur dynamique de l'émission William à midi ! et fondateur de l'agence de communication YLG. "En faisant venir Quentin Tarantino, grande star d'Hollywood, j'avais clairement sous-estimé le défi, se souvient-il auprès de Purepeople. À Cannes tout change très vite et il fallait gérer les services de communication et de sécurité, mettre tout le monde d'accord... c'était clairement le plus gros shot d'adrénaline de ma vie. Le plus puissant." Quant à savoir qui repartira cette année avec la récompense, difficile à dire. L'ensemble des films projetés à Cannes sont éligibles, pour peu qu'un chien apparaisse à l'écran, et on le sait déjà : Les Olympiades de Jacques Audiard ou Tout s'est bien passé de François Ozon mettront des animaux de compagnie en scène.

Tous les canins de la Croisette sont invités à participer à la cérémonie le 16 juillet 2021 sur la Plage du Grand Hôtel de Cannes. Espérons que les membres du jury auront du flair...