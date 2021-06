Yoann Latouche : Découvrez l'agence féline et canine du chroniqueur de C8 !

Né en mars 1990 à Vannes, dans le Morbihan, Yoann Latouche n'est plus qu'un simple chroniqueur de télévision. Eleveur félin et canin de formation, il a décidé de mettre son savoir-faire et savoir-être au service des animaux et de leurs maîtres grâce à son agence YLG Conseil. Fort de sa parfaite connaissance du marché animalier et de la puissance de son réseau, plus particulièrement dans l'univers canin et félin, le jeune homme promet d'assister les marques et les institutions concernées dans leur développement. Il propose notamment un accompagnement média et relations presse, l'élaboration de stratégie de vente et de distribution sur mesure et la mise en place de partenariats, à l'aide entre autres de son catalogue d'influenceurs. Voilà un projet qui a du chien !