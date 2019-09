Paris Hilton effondrée : son "incroyable mentor" est mort

De son côté, le fils de Barron (Steven M. Hilton) a fait une vibrante déclaration au sujet de son père. Il déclare : "La famille Hilton pleure la perte d'un homme remarquable. Mon père était un époux affectueux pour notre mère, Marilyn, un formidable modèle pour ses huit enfants, un ami fidèle et loyal, un businessman visionnaire, un dirigeant respecté et un sportif passionné. Il a vécu une vie riche d'aventures et de réussites exceptionnelles." Barron Hilton avait huit enfants, quinze petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.