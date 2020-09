Paris Hilton : La star multimillionnaire a-t-elle déjà voyagé en classe éco ?

Des voyages autour du monde, des cadeaux de luxe, des invitations aux soirées les plus prisées... La vie de star présente de beaux avantages. Paris Hilton la vit depuis son enfance, mais a également connu des moments plus modestes. Elle en parle dans une nouvelle interview.

Cette semaine, Paris Hilton était invitée dans l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen. Confinement oblige, elle a répondu aux questions du présentateur Andy Cohen en duplex. L'ex-star de télé-réalité de 39 ans a notamment révélé que Michael Jackson s'était rendu chez elle quand elle était petite, qu'elle recevait 20 dollars d'argent de poche de ses parents multimillionnaires et qu'elle avait pris la mesure de sa célébrité sur le tournage de l'émission de télé-réalité The Simple Life.

Andy Cohen lui a également demandé si elle avait déjà voyagé en seconde classe. "Oui, bien sûr ! Je ne suis pas une diva", a répondu la DJ. Aujourd'hui, Paris Hilton, dont la fortune est estimée à 300 millions de dollars (un peu plus de 250 millions d'euros) emprunte régulièrement des jet privés ou même des hélicoptères pour ses déplacements.

Ses voyages fréquents, Paris Hilton les montre justement dans son documentaire intitulé This Is Paris. Le film sélectionné au festival de Sundance est sorti sur YouTube ce lundi 14 septembre 2020.

Dans son documentaire, Paris Hilton parle également de la diffusion de sa sextape et de sa scolarité. La jolie brune a fréquenté la Provo Canyon School, un internat de l'Utah où elle dit avoir subi des sévices. Elle explique y avoir été traînée de force, avec un kidnapping survenu en pleine nuit.