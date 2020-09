Paris Hilton kidnappée: elle confronte sa mère à la maltraitance qu'elle a subie

Dans son documentaire This is Paris, sorti le 14 septembre 2020 sur YouTube Originals, Paris Hilton revient sur un drame qui a marqué sa vie. La businesswoman raconte avoir été enlevée lorsqu'elle était adolescente, par le personnel de la Provo Canyonn School (Utah), où elle a été maltraitée pendant onze mois. Alors qu'elle n'avait jamais osé aborder le sujet, l'héritière confronte sa famille au trauma qu'elle a subi.

"C'était une nuit, en semaine. Et j'ai juste entendu que quelqu'un criait au meurtre. J'ai bien compris qu'il se passait quelque chose. Mais je n'avais pas compris que des gens étaient pour la capturer", s'est rappelé sa soeur, Nicky Hilton. "Je pensais que j'étais en train d'être kidnappée. J'ai commencé à hurler, à appeler ma mère et mon père. Mais personne n'est venu. Alors qu'ils m'emmenaient, j'ai vu mes parents debout près de la porte, en train de pleurer. Je leur ai dit : 'S'il vous plait, aidez-moi, qu'est-ce qu'il se passe ?' Et personne ne me disait ce qu'il se passait", a raconté Paris Hilton, en larmes, face à sa soeur.

Enlevée en pleine nuit, puis enfermée et battue

"Et puis le matin, on a pris notre petit déjeuner comme de rien n'était, continue Nicky. Paris n'est pas arrivée à table. Et mes parents souriaient, comme si tout allait bien. Et on n'a pas posé de questions. Et puis, je crois qu'ils nous ont dit que tu étais partie à l'internat."

C'est là que son enfer au sein de la Provo Canyon School a véritablement commencé. D'après plusieurs témoignages similaires à celui de Paris Hilton, cette école s'apparentait davantage à une prison où on essayait de "briser" les élèves. "On ne peut pas en sortir. Tu es assise sur une chaise, à regarder un mur toute la journée et à te faire hurler ou taper dessus. J'ai eu l'impression que beaucoup des gens qui travaillaient là aimaient torturer des enfants et les voir nus", raconte Paris Hilton, qui dit avoir été surveillée par des gardes pendant les douches, étranglée et enfermée des heures durant dans une pièce.

"Ils nous prescrivaient tous ces cachets. Je ne savais pas ce que c'était. Je me sentais tellement fatiguée et engourdie. Certains élèves dans cet endroit étaient juste partis, éteints. Beaucoup étaient sous surveillance suicide, poursuit-elle. Et j'étais tellement effrayée que ça m'arrive que j'ai trouvé un moyen de ne pas prendre ces pilules. Mais à cause des rumeurs, ils ont trouvé un Kleenex avec tous les médicaments. J'ai été beaucoup punie pour ça."

"Ils nous font retirer nos vêtements..."

Conséquence : Paris Hilton est envoyée à l'isolement, seule... et sans vêtements. "J'étais à l'isolement, comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ils nous font retirer nos vêtements et rester là-dedans pendant 20 heures d'affilée. J'avais l'impression de devenir folle. J'étais frigorifiée, affamée, seule et effrayée. Mes parents étaient à New York, ils ne savaient pas", poursuit la DJ de 39 ans, qui dit avoir été réduite au silence par le personnel de l'établissement, qui a tout faire pour la dissuader de parler à sa famille.

Avec d'autres victimes, Paris Hilton participe au mouvement de libération de parole des victimes #BreakCodeSilence. C'est là qu'elle avoue à sa mère, Kathy Hilton, qu'elle a subi des violences. "Je sais qu'on n'en a jamais parlé, mais ils abusaient de moi régulièrement. Mais je ne pouvais vous en parler parce qu'à chaque fois que j'essayais, je me faisais punir. Ils me disaient : 'On va dire à tes parents que t'es une menteuse, ils ne te croiront pas' .Ils m'ont dit ça tellement de fois que j'étais terrifiée à l'idée d'en parler", déplore Paris devant sa mère.

Choquée, Kathy Hilton ne répond pas et se cache le visage. "Tu sais que papa et moi, on serait venu te chercher dans la seconde", dit-elle ensuite, avant de se lever et de faire un énorme câlin à sa fille.