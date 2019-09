Paris Hilton : Son frère Barron va devenir papa pour la première fois

Carnet rose ! À 29 ans, Barron Hilton II va devenir père pour la première fois. Le site américain Page Six a annoncé la grossesse de sa femme Tessa Gräfin von Walderdorff. Une heureuse nouvelle confirmée quelques heures plus tard par un représentant du couple à People.

"Le couple irradie de joie", a sobrement commenté le représentant de Barron et Tessa à People. Selon la presse outre-Atlantique, les amoureux ont conçu leur enfant lors d'un séjour à Saint-Barthélemy, île sur laquelle ils s'étaient rencontrés. Le bébé, dont on ne connaît pas encore le sexe, est attendu pour le printemps.

Sur son compte Instagram suivi par 476 000 abonnés, le futur papa a également confirmé en postant un selfie de sa femme et lui. "ON VA AVOIR UN BÉBÉ !!!! Non seulement nous nous sommes rencontrés à Saint-Barth', mais on y a aussi célébré notre mariage l'année dernière et il y a environ un mois on a découvert que c'est ici que l'on a conçu notre premier enfant ! On doit tout à cette île magnifique. On vous aime", a-t-il écrit.

Barron Hilton II et Tessa (25 ans) se sont mariés l'an dernier. "Ce n'était pas du tout bling-bling. C'était un mariage très beau et de bon goût", avait ainsi raconté un invité à Page Six. En octobre 2017, le jeune homme avait fait sa demande lors d'une promenade à Central Park, à New York.

Mannequin et homme d'affaires, Barron Hilton II est le fils de Richard Hilton et l'arrière-petit-fils de Conrad Hilton, fondateur de l'empire hôtelier présent aux quatre coins du monde. Dans le clan, on connaît surtout ses soeurs, Nicky et, bien évidemment, Paris.