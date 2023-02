Patrick Bruel bouleversé par son retour aux sources, il quitte l'Algérie le coeur lourd : "Quelle émotion..."

C'est avec beaucoup d'émotions qu'il est parti en quête de ses racines. Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie, Patrick Bruel est retourné au pays. Son séjour a débuté le 1er février 2023, et le chanteur n'avait rien oublié dans ses valises. Pas même une accompagnatrice de choc. Sa maman, Augusta, avait également plié bagages pour profiter de ce voyage avec lui. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir retrouvé Tlemcen, Oran puis Alger, l'artiste de 63 ans a repris l'avion le coeur plein.

Cet immense cadeau fait à ma maman...

Patrick Bruel, qui a documenté son voyage jour après jour sur les réseaux sociaux, a effectivement fait ses au revoir - mais pas ses adieux ! - à la belle Algérie. "Fin de ce magnifique voyage, écrit le papa d'Oscar et Léon. Quelle émotion... merci encore pour ces 5 jours hors du temps, cet accueil, ces attentions, ces jolis mots et pour tous vos messages..." Bien sûr, l'artiste n'est pas le seul à en avoir pris plein les mirettes, et à garder, en son esprit, des tonnes de souvenirs. Augusta Kammoun, sa mère, a également été très touchée lors de ce voyage. "Tous ces sourires, et ces mots résonneront longtemps, et puis merci pour cet immense cadeau fait à ma maman. Son bonheur et son émotion resteront gravés", expliquait-il déjà le 4 février dernier.