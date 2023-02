Patrick Bruel en Algérie avec sa mère Augusta : photo poignante du voyage de sa vie

Il y a des voyages qui bouleversent plus que d'autres. En tant qu'artiste, Patrick Bruel a parcouru le monde, pour son métier comme pour sa vie privée. Ses garçons Oscar et Léon, nés de son couple passé avec l'écrivaine, réalisatrice et productrice Amanda Sthers, vivent d'ailleurs à l'autre bout du monde, à Los Angeles avec leur maman. La star est donc habituée à parcourir la planète. Mais son séjour en Algérie le 1er février 2023 possède une couleur particulière. Sur Instagram, il a posté une photo poignante sur laquelle on le voit avec sa mère à Tlemcem, la ville de son enfance près du palais El Mechouar. "Je reviens/Comme on s'était promis/Comme tu m'avais appris/L'amour de ce pays...", écrit-il en légende, citant les paroles de sa propre chanson. C'est la première fois qu'il retourne sur la terre de sa naissance depuis qu'il l'a quittée en 1962.