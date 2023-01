Patrick Bruel, fou d'amour pour sa fiancée brésilienne : le chanteur prêt à toutes les folies

La gloire, Patrick Bruel la doit à ses chansons et à son physique plutôt avantageux. Plus jeune, le voir monter sur scène suffisait à donner des sueurs froides à de nombreuses fans conquises par l'artiste. Mais à 63 ans, rien n'a changé. Patrick Bruel est resté le chanteur charmeur et séducteur de ces dames, pour qui les coeurs vacillent au moindre sourire. Pour autant, il ne fait pas partie de ceux qui ont collectionné les conquêtes. S'il a évidemment connu des aventures amoureuses avant d'épouser Amanda Sthers et de devenir papa de deux garçons, Oscar, 20 ans et Léon, 18 ans, Patrick Bruel s'est toujours donné à fond dans ses relations.

Il était d'ailleurs prêt à toutes les folies comme il le dit lui-même dans les pages de Paris Match en kiosques ce jeudi 26 janvier. Il a notamment connu une relation qui, à l'époque, est allée jusqu'aux fiançailles. Mais pas de passage devant monsieur le maire malgré ce que le grand fan de poker était visiblement prêt à faire pour elle : "Après avoir joué au poker jusqu'à 6 heures du matin, je dis à un de mes potes qui bossait chez Nouvelles Frontières de me payer en billets. Sauf que je n'avais pas gagné de quoi financer un vol direct pour New York. Je prends donc le train jusqu'au Luxembourg, de là je prends un avion jusqu'en Islande où j'attends des plombes par -42 degrés une correspondance pour New York. Vingt-deux heures de voyage pour retrouver Patricia, ma fiancée brésilienne de l'époque."

J'étais très amoureux

Pour la gent féminine, Patrick Bruel n'était pas du genre à compter à l'époque. Traverser une bonne partie du monde pour quelques heures passées avec une femme ne l'effrayait pas le moins du monde. Il s'est notamment souvenu d'un voyage à New York express : "Ce n'est arrivé qu'une fois, en 1990. J'étais très amoureux. [...] Je l'avais appelée vers 4 heures du matin, donc 22 heures pour elle, lui souhaitant une bonne nuit en espérant la voir bientôt. A 11 heures, je fonce à l'aéroport avec des croissants et j'atterris à New York à 8h30, à l'heure où elle se réveille. Je trouvais ça joli." S'il s'est cassé la voix en chanson, le membre de la troupe des Enfoirés a aussi cassé sa tirelire pour les beaux yeux de sa douce !