"Pas élevés à distance !" : Patrick Bruel se livre sur ses fils Oscar et Léon comme rarement

S'il arrive qu'il leur publie de magnifiques déclarations d'amour sur Instagram, notamment au moment de leurs anniversaires respectifs, pas question pour Patrick Bruel de partager avec ses abonnés le visage de ses deux fils, Oscar et Léon (19 et 17 ans), qu'il protège de toute médiatisation. Mais cela ne l'empêche pas, de temps en temps, de faire quelques confidences sur eux, comme il l'a fait ce jeudi 17 novembre dans le magazine Gala.

Invité à évoquer sa vie privée, Patrick Bruel, qui partagerait la vie depuis plusieurs mois d'une certaine Clémence, plus jeune que lui, s'est d'abord félicité de la relation très respectueuse bâtie avec son ex, l'autrice réputée Amanda Sthers. "Avec leur mère, il y a eu constamment une entente extraordinaire, la volonté d'une éducation commune. Il n'y a pas une seule fois où une grande décision n'a été prise sans qu'on se consulte tous les deux, et je suis très présent à leurs côtés", a-t-il expliqué avec fierté.

Une ex-femme qu'il avait épousée en 2004 à Paris après trois ans d'histoire d'amour, et de qui il a divorcé en 2007 après la naissance de leurs fils. Mais malgré leur séparation, tous les deux ont continué à s'entendre parfaitement, tant sur le plan familial qu'artistique : en 2019, il avait par exemple joué dans Holy Lands, réalisé par Amanda Sthers. Et à l'inverse, celle-ci n'avait pas hésité à venir le voir en concert, notamment lors des lancements de ses tournées.

Présent même au-delà de l'Atlantique

Une entente parfaite, qui les aide à élever leurs fils de la meilleure des manières. Malgré un éloignement parfois difficile mais nécessaire : depuis fin 2015 et les attentats de Paris, l'écrivaine a déménagé aux Etats-Unis avec ses fils traumatisés, ce qui oblige le chanteur à multiplier les allers-retours. Une situation discutée avec son ex-femme : "Quand est arrivée la question du départ aux États-Unis, c'était une décision collective", précise-t-il en effet au magazine. "Je ne les ai pas élevés à distance !"

D'ailleurs, le chanteur est proche de ses deux garçons et fiers de voir qu'ils avancent dans leur vie : à 19 ans, l'aîné est en 3ème année de médecine, tandis que le cadet est toujours au lycée. Mais tous les deux pourraient un jour suivre les traces de leur papa. Selon lui, en effet "la musique est très présente dans leur vie". "Ils jouent de la guitare, du piano, ils chantent...", se réjouit-il. "Ce n'était pas si évident que ça ! Moi, par exemple, je suis le premier musicien dans ma famille", poursuit-il.

Et il n'hésite pas à leur dire qu'il les aime et les chérit : "En concert, avant de chanter le titre Le Fil qui décrit ce lien si ténu entre parents et enfants, j'explique qu'il faut parler à ses enfants, les encourager, leur répéter qu'on les aime, qu'on est fier de leurs projets, leurs envies, leurs désirs". Bref, un papa gâteau comme on les aime !