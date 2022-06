Amanda Sthers séparée de Patrick Bruel : "Ce qui a été très difficile"... Rares confidences sur son ex !

Un couple qui a fait rêver... mais qui ne lui a pas laissé que des bons souvenirs ! A 44 ans, Amanda Sthers a livré une interview toute en sincérité dans le podcast Passer à table, diffusé sur la plateforme d'Apple. Très lucide sur ses réussites et ses ratés, l'autrice est revenue sur sa carrière mais aussi sur les épreuves qu'elle a dû surmonter et qui, selon elle, l'ont forgée telle qu'elle est aujourd'hui.

Et le plus grand de tous les obstacles à surmonter tient en deux mots : Patrick Bruel ! Si elle reconnait sans problème que sa rencontre avec le chanteur, son mari de 2004 à 2007 et père de ses deux fils, a été "une chance dans sa vie personnelle", elle sait aussi à quel point elle a été une "complexité dans [sa] vie professionnelle". En effet, à partir de leur mariage, le regard du grand public a changé sur elle.

"J'ai commencé ma carrière très tôt et puis j'ai épousé un homme très connu et d'un coup, ce qui a été très difficile, ça a été de changer l'idée que les gens se faisaient de moi", raconte-t-elle avec beaucoup de recul. "D'un coup, je n'existais plus qu'à travers ça ou je n'étais plus que la 'femme de', et je n'avais pas de légitimité. Il a fallu plein de fois que j'affronte certains regards, certaines réflexions. J'ai attendu, je me suis dit qu'à partir d'une oeuvre, ça allait changer et que ça prenait du temps mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple".