Patrick Bruel installé à Los Angeles, "dans son coin" : ce légendaire chanteur qui l'a poussé à acheter sa maison

Patrick Bruel est un véritable globe-trotter. Toujours en mouvement, le chanteur de 63 ans possède néanmoins plusieurs pied-à-terre. L'un d'entre eux se trouve dans une ville très prisée par les Français, Los Angeles. Pour preuve de l'attrait de la ville de Californie que l'on surnomme la Cité des Anges, Marion Cotillard a récemment elle aussi dépensé plusieurs millions d'euros pour s'offrir une sublime villa.

Si Patrick Bruel a choisi de passer plus de temps de l'autre côté de l'Atlantique, c'était avant tout pour rester le plus proche possible de ses deux fils, Oscar et Léon, nés de son mariage passé avec Amanda Sthers. L'écrivaine étant partie aux Etats-Unis pour y mener une vie plus paisible, Patrick Bruel a suivi le mouvement. Surtout que celui qui sort son dixième album baptisé Encore une fois possède de nombreux amis à Los Angeles et c'est grâce à l'un d'entre eux, malheureusement aujourd'hui disparu, qu'il a acheté la maison dans laquelle il coule depuis plusieurs années des jours heureux.

Ici c'est chez toi

Actuellement en pleine promotion de son album, Patrick Bruel a accordé un long entretien au Point dans lequel il se confie sur sa vie partagée entre la France et les Etats-Unis. "Pas mal de gens quittent Los Angeles pour Miami ou Atlanta parce qu'ils sont fatigués de tout ça. Moi, je suis isolé dans mon coin, à Pacific Palisades", explique le chanteur. Pacific Palisades plaît beaucoup aux stars françaises pour son calme et comme le rappelle Patrick Bruel, Johnny Hallyday y a habité de longues années avec sa femme et leurs deux filles Jade et Joy, jusqu'à son décès et jusqu'à ce que Laeticia Hallyday soit contrainte de vendre en raison des lourdes dettes du rockeur. Aujourd'hui en couple avec Jalil Lespert, Laeticia Hallyday s'est installée avec le cinéaste dans une maison plus petite toujours localisée dans le quartier de Pacific Palisades.

"D'ailleurs, c'est lui (Johnny) qui m'avait poussé à acheter cette maison. Assis dans le salon, il regardait la vue et a dit : 'Ici, c'est chez toi !' Après, il a appelé Laeticia : 'Pourquoi on n'a pas une vue ?' 'Mais si, on a une vue !' 'Non. Nous, il faut se pencher !'", se souvient Patrick Bruel auprès du Point. Un achat que le chanteur ne regrette pas et il tourne certaines de ses vidéos publiées sur Instagram.