Patrick Bruel : Oscar et Léon, ados aux "yeux bleus", confidences sur ses fils et son père avec qui il s'est réconcilié

Comment devenir un bon papa lorsque l'on a soi-même manqué d'un père ? Une question difficile, à laquelle Patrick Bruel a tenté de répondre en 2003, avant que son premier fils Oscar ne vienne au monde. Abandonné par celui qui lui a donné la vie, Pierre, quelques mois après sa naissance et le divorce de ses parents, le chanteur a finalement ressenti le besoin d'une réconciliation, de retrouvailles capitales avant qu'il ne devienne lui-même père.

Des retrouvailles qui ont fini par avoir lieu, et qui ont abouti sur une jolie relation, comme il l'a confié dans l'émission 50'inside, qui sera diffusée ce samedi. Interrogé par Nikos Aliagas, il a en effet confié avec émotion que tout était rentré dans l'ordre aujourd'hui : "Avec mon père, les choses se sont joliment arrangées et réglées, dès la naissance de mon premier enfant. Ça fait donc quasiment 20 ans maintenant que j'ai retrouvé mon père et que mes enfants ont découvert un grand-père".

Deux ados (Oscar, 19 ans, et Léon, 17 ans) qu'il tente d'élever de son mieux, à l'abri de toute médiatisation : "On fait de son mieux, répond-il avec honnêteté lorsque Nikos Aliagas l'interroge sur sa propre éducation. En ce qui me concerne, je n'ai pas forcément de schéma à reproduire, donc j'ai avancé dans le bleu, dans le bleu des yeux de mon premier enfant... et de mon deuxième enfant d'ailleurs. En tout cas, j'ai la sensation qu'on réussit quelque chose avec leur maman, qu'on a réussi quelque chose de très fort".