Patrick Bruel et Amanda Sthers : Les parents d'Oscar et Léon à nouveau réunis, une complicité pour la vie

Une "entente extraordinaire"

Une aventure originale donc, dans laquelle Amanda Sthers s'est lancée, et qu'elle a donc souhaité présenter à ses proches lors de ce vernissage, comme son frère Briag et sa soeur Orianne, les actrices Sarah Stern et Caroline Barclay, le célèbre humoristeStéphane Guillon ou encore Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, actionnaire majoritaire du groupe de luxe LVMH.

Et si la présence de Patrick Bruel à cet événement a pu surprendre, sachant qu'il est séparé de la mère de ses fils Oscar et Léon, rappelons tout de même qu'ils sont restés en bons termes et ce malgré le fait qu'ils ne vivent plus main dans la main. Une complicité restée intacte donc, qui pouvait notamment se vérifier lors de vernissage, mais qui est également totalement assumée de la part des deux ex sur leur réseaux sociaux. A l'image de ce post Instagram de l'écrivaine en 2014, et tous ceux qui ont suivi depuis...