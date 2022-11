Patrick Bruel : Cette "entente extraordinaire" qu'il a avec son ex-femme, mère de ses deux fils

Entre Patrick Bruel et l'autrice Amanda Sthers, l'amour semble avoir réussi à perdurer après leur séparation. Une entente qu'il a évoquée comme rarement. Ils se sont connus en 2001 et mariés en 2004, avant de divorcer en 2007, ils ont donné naissance à deux enfants, Oscar (19 août 2003) et Léon (28 septembre 2005). Depuis, son ex-femme vit de l'autre côté de l'atlantique, aux États-Unis, avec leurs garçons. Le chanteur s'est notamment confié sur ce déménagement dans les pages de Gala, interview à retrouver dans les kiosques ce jeudi 17 novembre.

"Quand est arrivée la question du départ aux États-Unis, c'était une décision collective. J'y ai passé beaucoup de temps et j'y passe toujours beaucoup de temps", a-t-il expliqué, lui qui vit désormais entre l'Amérique et la France afin de voir au maximum ses enfants, qui ont bien grandi depuis le divorce de leurs parents. "Oscar est en troisième année de médecine à l'université aux États-Unis. Léon est en terminale", a précisé l'artiste de 63 ans, avant d'ajouter que ses deux fils se passionnent de son métier, à savoir la musique.

On s'entend très bien

"Elle (la musique) est très présente dans leur vie : ils jouent de la guitare, ils chantent... Ce n'était pas si évident que ça !", a-t-il raconté. Reste à savoir désormais s'ils en feront un jour leur travail, comme leur père. À noter que, lors de cet entretien, l'interprète de Place des grands hommes s'est également exprimé sur ses rapports actuels avec la maman de ses enfants. "Avec leur mère, il y a eu constamment une entente extraordinaire, la volonté d'une éducation commune. Il n'y a pas une seule fois où une grande décision n'a pas été prise sans qu'on se consulte tous les deux, je suis très présent à leurs côtés", a-t-il indiqué.

Une opinion partagée par Amanda Sthers il y a quelques mois. "On a une relation extraordinaire, on s'entend très bien. Je dirais comme frère et soeur. C'est parti d'une réaction d'intelligence, par rapport à nos enfants", déclarait-elle. Une relation saine, donc, pour le bien de leurs deux fils, Oscar et Léon.