Diaporama : Patrick Bruel : Cette "entente extraordinaire" qu'il a avec son ex-femme, mère de ses deux fils

Patrick Bruel et Amanda Sthers - Générale de la pièce Thalasso. © BestImage

Exclusif - Amanda Sthers et Patrick Bruel - Backstage lors du premier jour du concert de Patrick Bruel lors de sa tournée "Ce soir on sort..." à Paris La Défense Arena le 6 décembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Patrick Bruel et Amanda Sthers - Marche républicaine pour Charlie Hebdo à Paris, suite aux attentats terroristes survenus à Paris les 7, 8 et 9 janvier. Paris, le 11 janvier 2015 © BestImage

Amanda Sthers et Patrick Bruel sont divorcés mais ont gardé une belle relation. Ils sont les parents d'Oscar (19 ans) et de Léon qui vient de fêter ses 17 ans © BestImage

Patrick Bruel et Amanda Sthers - soirée au VIP à Saint-Tropez en 2007 © BestImage

Exclusif - Patrick Bruel, Amanda Sthers - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche", présentée par M.Drucker, et diffusée le 6 janvier sur France 2. Le 17 décembre 2018 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

8 / 12