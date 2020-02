Patrick Guérineau bientôt papa pour la 3e fois : Sa femme Lou est enceinte !

La vie de Patrick Guérineau et de sa compagne Lou a été chamboulée par la naissance de leur premier enfant ensemble. Un petit garçon prénommé Paul qui a poussé son premier cri le 9 juillet 2018. Comblé depuis son arrivée, le couple a pourtant décidé de ne pas en rester là et s'apprête déjà à lui donner un petit frère ou une petite soeur.

En effet, la dernière photo de l'acteur de Camping Paradis (TF1) sur Instagram ne laisse plus de place au doute. La belle Lou, âgée de 33 ans, est bel et bien enceinte. En noir et blanc, le cliché met en valeur son ventre arrondi alors qu'elle pose en lingerie dans les bras de son homme, uniquement couverte d'un manteau ouvert. "Family First... One More Time", est-il inscrit en légende. Une joyeuse annonce qui n'a pas manqué de ravir ses abonnés : "Oh !! Oui !! Félicitations", "Plein de bonheur à vous deux", lit-on notamment. Outre les anonymes, ce sont les amis people du comédien de 48 ans qui ont exprimé leurs bons sentiments. "Encore !! Mais je vous adore trop même", a par exemple commenté Princess Erika. Sandrine Quetier a quant à elle souligné leur "beauté" sur l'image postée.

La famille s'agrandit donc à vitesse grand V pour Patrick Guérineau et Lou. À noter, que leur premier enfant, Paul, est né dix-huit ans après le fils aîné de l'interprète de Xavier Proteau dans Camping Paradis, issu d'une précédente union. Qu'à cela ne tienne, tout ce petit monde s'entend à merveille comme le révélait l'acteur dans les colonnes de Public. "J'ai la même bande de potes depuis trente ans. Il ne se passe pas un été sans qu'on parte ensemble quinze jours. Lou s'est immédiatement intégrée. Elle est aussi parfaite avec Arthur, dont elle n'est pas la maman."