Patrick Guérineau : Son fils Arthur est très sexy !

Patrick Guérineau est un homme heureux. Marié à la belle Lou, il est devenu le papa de Paul (3 ans) et Charlie (1 an). Et d'une précédente union est né Arthur. Un jeune homme qui ne devrait pas laisser les internautes indifférents.

L'acteur de Camping Paradis (TF1) est plutôt discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais, à l'occasion d'une interview pour Gala, il s'était confié sur sa rencontre avec sa première épouse. Ses fans ont ainsi découvert que c'est au cours Florent qu'il l'a rencontrée. En 2000, ils sont devenus parents pour la première fois d'un petit garçon : Arthur. Mais le couple a divorcé alors qu'il n'avait que trois ans. Son ex-femme s'en est alors allée à Nantes et l'acteur de 49 ans a obtenu la garde de leur fils. Patrick Guérineau a ainsi découvert la vie de papa célibataire, "une vie à flux tendu". Mais l'interprète de Xavier s'en est sorti comme un chef !