Patrick Guérineau : Qui est sa femme Lou, la sublime mère de Charlie et Paul ?

Patrick Guérineau est un homme heureux et amoureux. L'acteur de 49 ans qui incarne Xavier depuis 2006 dans Camping Paradis (TF1) est marié à une femme prénommée Lou. Qui est celle qui fait battre son coeur ?

Patrick Guérineau préfère rester discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais en février 2020, à l'occasion d'une interview pour Gala, il a davantage levé le voile sur sa vie privée. Ses fans ont ainsi découvert que c'est au cours Florent qu'il a rencontré sa première femme. Ensemble, ils ont eu un garçon prénommé Arthur, en 2000. Mais le couple a divorcé alors que le petit garçon n'avait que trois ans. Son ex-femme s'en est alors allée à Nantes et l'acolyte de Laurent Ournac a obtenu la garde de leur fils.

Quelques années plus tard, Facebook lui permet de rencontrer la femme de sa vie. Sur le fil d'actualité d'un ami, il a découvert le profil de Lou, mannequin et nutritionniste. Mais à ce moment-là, elle est en couple. Il a attendu qu'elle soit de nouveau célibataire pour oser l'approcher. Il lui a proposé d'aller boire un café. "J'ai sorti ce truc à deux balles comme quoi je connaissais le meilleur capuccino de Paris et dans la foulée, j'ai fait une recherche Google avec les mots clés 'meilleur+capuccino+Paris'", a-t-il expliqué. Car elle lui a fait savoir qu'elle préférait les cappuccinos. La jeune femme a accepté son invitation, le début d'une belle histoire.

Patrick Guérineau et Lou se sont mariés en 2015. Leur famille recomposée s'est agrandie le 9 juillet 2018 avec la naissance de Paul. Et le 1er avril 2020, c'est leur fille Charlie qui a pointé le bout de son nez. Des enfants que la star de Camping Paradis dévoile de temps en temps sur Instagram.