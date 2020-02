Patrick Guérineau amoureux de Lou : il raconte leur belle rencontre

Patrick Guérineau (48 ans), incarne depuis Xavier depuis 2006 dans la série Camping Paradis (TF1). Un acteur très apprécié du public qui est très discret sur sa vie privée. Pour le magazine Gala, le séduisant comédien a ouvert les portes de son intimité.

Le célèbre quadragénaire a évoqué sa vie amoureuse passée et récente. Il y a vingt ans, alors qu'il est au cours Florent, il rencontre sa future épouse avec qui il accueille son premier enfant, Arthur. Un bonheur qui ne dure malheureusement pas puisque le couple divorce trois ans plus tard. Son ex-femme part alors vivre à Nantes et obtient la garde de son fils. Commence alors une nouvelle vie où il doit jongler entre son enfant, les courses, le travail. Une vie à 100 à l'heure.

En intégrant le casting de Camping Paradis, Patrick Guérineau a un revenu fixe, il souffle un peu. Il lui reste encore une chose à faire pour que son bonheur soit total, retrouver l'amour. La vie finit par lui faire ce beau cadeau et Facebook n'y est pas pour rien. Il remarque sur le fil d'un ami le profil de Lou (33 ans), découvre qu'elle est mannequin, nutritionniste, mais aussi qu'elle est en couple. Le temps passe, il ne l'oublie pas et lorsqu'il réalise qu'elle est séparée, il ose l'approcher. "Si tu passes à Paris, ce serait sympa qu'on prenne un café ensemble", lui écrit-il. Elle préfère le cappuccino, il lui jure de connaître le meilleur endroit pour ça. Lou accepte et l'histoire d'amour naît.

Ils sont aujourd'hui les parents de Paul (19 mois) et attendent une petite fille prochainement. Une heureuse nouvelle annoncée sur Instagram au début du mois de février. Patrick Guérineau avait posté une photo très sexy de lui et de sa compagne en lingerie. Elle affichait alors son baby bump.