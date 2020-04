Patrick Guérineau papa pour la 3e fois : premières confidences sur sa fille

Un peu plus d'un an après avoir accueilli leur premier enfant ensemble, un petit garçon prénommé Paul, Patrick Guérineau et sa compagne Lou sont les heureux parents d'une fille ! Le 1er avril 2020, la belle brune a donné naissance à Charlie, pour le plus grand bonheur de toute la famille.

Contacté par France Dimanche, le comédien de 48 ans a accepté d'en dire plus sur leur nouveau quotidien à cinq. Car oui, pour rappel, Patrick Guérineau est également papa d'Arthur, son aîné de 20 ans, né d'une précédente relation. "Je suis un papa comblé ! Me voilà à la tête d'un famille nombreuse, ce qui me réjouit. Ce confinement est pour nous une vraie chance", a-t-il confié à l'hebdomadaire. Il faut dire que l'acteur, qui est l'une des vedettes de Camping Paradis, a pu savourer pleinement les premiers jours de sa fille, ce qui n'était pas du tout prévu. "Au mois de mars, j'étais en tournage au ski, à Morzines, pour Camping Paradis, et je n'aurais en effet pas dû être là, ni pour la fin de grossesse de Lou, ni pour l'accouchement, ni même pour les premières semaines du bébé. Ce qui nous rendait bien tristes, mais c'était le scénario envisagé..."

Un accouchement "au coeur du système sanitaire"

Et puis le quotidien des Français a été chamboulé par le Covid-19. De ce fait, Patrick Guérineau a revu tous ses plans. Il a même invité le jeune Arthur à les rejoindre "afin de pouvoir s'occuper de son petit frère Paul, 20 mois", au moment de l'accouchement. Si le comédien assure que tout s'est "merveilleusement" bien passé le jour J, l'angoisse était tout de même bien présente. "Nous étions vraiment au coeur du système sanitaire, avec des précautions à prendre dans tous les sens", souligne-t-il. Reste que Patrick Guérineau a eu la chance d'accompagner sa bien-aimée jusqu'au bout, à l'heure où "les maternités ferment leurs portes aux papas". "Mais, celle des Bluets, à Paris, n'a fort heureusement pas pris ces mesures, précise-t-il. J'ai donc pu être présent pendant l'accouchement et encore deux heures après la naissance. En revanche, aucune visite n'a été autorisée ensuite."

Le bonheur fut quant à lui intact au moment de rencontrer la petite Charlie. La famille au grand complet profite désormais du simple fait d'être ensemble. D'autant plus que l'entente entre Paul et sa soeur apparaît comme la cerise sur le gâteau. "Il est super gentil, prévenant et attentionné avec sa petite soeur. Il adore lui donner le biberon, lui remettre la tétine quand elle la perd, nous aider à la changer... Et le premier truc qu'il fait en se réveillant, c'est de lui faire un bisou." Quant au bambin de presque un mois, il ne donne pas encore de fil à retordre à ses parents. "Elle mange bien, fait ses nuits, nous un peu moins, elle est vive, tonique, en pleine santé. C'est la plus belle petite fille du monde", déclare-t-il, gaga. Et à la question de savoir si Patrick Guérineau et Lou pourraient de nouveau agrandir leur tribu, il n'exclut pas totalement l'idée. "Je crois qu'on va s'arrêter là. Remarquez, on avait déjà dit ça après l'arrivée de Paul, et puis on a finalement eu envie d'un petit troisième. Mais là, c'est parfait, on est comblés avec nos trois enfants."