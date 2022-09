Patrick Sabatier : Sa vie bouleversée par un lourd secret de famille

le 21 septembre prochain, Patrick Sabatier sera de retour sur le devant de la scène. Non pas avec une nouvelle émission mais avec la parution d'un livre intitulé La Lettre. Il s'agit d'un roman fortement inspiré de sa propre vie. En plus d'avoir fait de son personnage principal un animateur télé populaire, il lui a imaginé l'existence d'un demi-frère découvert sur le tard. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la figure de France 2.

En effet, à travers les pages de son ouvrage, Patrick Sabatier raconte le secret aussi incroyable qu'intense de sa famille. A savoir que sa mère a eu un fils avant lui, dont il a ignoré l'existence pendant un bon nombre d'années. "Ce serait presque banal. Cela arrive dans des tas de famille. Ce qui est étonnant, c'est la façon dont ce secret a été dévoilé, via une lettre, d'où le titre du livre. Une lettre bouleversante qu'une femme est venue me donner. Et encore, ceux qui liront le bouquin découvriront que l'histoire s'est révélée encore plus incroyable que ça ! Mais motus... Je révèle un secret de famille à tiroirs", a-t-il teasé lors d'une interview pour Télé Poche, sortie ce lundi 19 septembre.

Patrick Sabatier révèle par ailleurs une partie des circonstances de ce secret, à savoir le parcours chaotique de sa mère. "Elle a été orpheline, trimbalée d'Italie en France et mariée trop tôt. Quand son ex-mari se défoule sur elle, elle n'a aucun repère. Quand on lui enlève son enfant, elle pense qu'elle ne mérite juste pas de le garder", apprend-t-on. Cette dernière n'a donc jamais cherché à récupérer son enfant. Grâce à l'animateur et sa découverte fortuite, elle a finalement pu faire sa rencontre au bout d'une cinquantaine d'années. "Quand je les fais se rencontrer, je suis autant bouleversé qu'eux. Je vois cet homme qui ouvre la porte et lui dit : 'Bonjour maman'. Ce moment appartient alors à ma mère", a-t-il rapporté. Et de continuer : "Les choses ont été très simples. Il me racontait sa vie. Il était assez décontracté avec moi. On se guettait, on se reniflait. Maman et lui ont eu le temps de se retrouver. Ils sont, hélas, morts à six mois d'intervalle, de la même maladie".

Avec ce livre, Patrick Sabatier se réconcilie avec le passé et rend surtout hommage à sa maman, cette femme qui était tristement "habituée au malheur".