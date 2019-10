Paul éliminé des 12 Coups de midi : La vraie somme qu'il va empocher

Atteint du syndrome d'Asperger, Paul faisait les beaux jours des 12 Coups de midi (TF1) depuis plus de cinq mois. Jeudi 10 octobre 2019, il s'est finalement incliné et a été éliminé dès la première manche. Pas de regrets à avoir ! D'autant plus que le jeune étudiant en histoire repart avec une cagnotte de 691 522 euros. Mais est-ce véritablement la somme qu'il va percevoir ? Pas vraiment...

La cagnotte finale est composée de la somme des vitrines remportées ainsi que des fameux "coups de maître" du candidat. Depuis le 29 avril 2019 et après 153 participations à l'émission, Paul a eu le loisir de débloquer six vitrines en découvrant six étoiles mystérieuses, soit une montagne de cadeaux – dont six voitures, ordinateurs, lave-vaisselle, smartphones... – représentant la modique somme de 219 672 euros.

Mais ce ne sont là "que" des cadeaux et non de l'argent réel ! Il faut en réalité déduire ce chiffre de la cagnotte totale pour connaître le montant exact du chèque qu'a touché Paul. Le calcul est fait : c'est avec 471 850 euros que le jeune homme va pouvoir réaliser ses rêves les plus fous.

D'ailleurs, Paul a-t-il une idée précise de ce qu'il va faire de tout cet argent ? À cette question, il avait déjà répondu l'été dernier dans l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann : "Je pense que je le mettrai sur un compte pour plus tard." Rappelons que cette fameuse somme n'est pas soumise à l'impôt. Une formidable aubaine pour le jeune candidat qui a depuis repris ses études à la fac de Grenoble.

Notons par ailleurs que Paul est devenu le deuxième plus grand Maître de midi de l'histoire de l'émission, juste derrière Christian Quesada, qui avait remporté quelque 800 000 euros de gains. Depuis, ce dernier est devenu tristement célèbre pour avoir été écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques".