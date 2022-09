Pauline Ferrand-Prévot : Nouveau bébé dans la vie de la grande championne, deux bonheurs en un

Les bonheurs s'enchaînent pour Pauline Ferrand-Prévot. La championne de VTT a remporté un nouveau titre mondial samedi 17 septembre 2022. La Rémoise de 22 ans a été sacrée championne du monde de VTT marathon à Haderslev (Danemark). Avec ce nouveau titre, son compteur monte à 15 titres mondiaux. A seulement 30 ans, c'est tout simplement impressionnant ! Le 26 août dernier, Pauline Ferrand-Prévot avait remporté le titre de championne du monde dans la discipline du short track, aux Gets, en Haute-Savoie.

Mais ce n'est pas seulement ce nouveau titre mondial que la grosse championne a partagé sur Instagram hier. La sportive déjà entrée dans la légende a annoncé une heureuse nouvelle, familiale cette fois-ci. Elle est devenue tata pour la deuxième fois et c'est une petite fille prénommée Diana qui a rejoint le clan.

Son plus grand rêve, fonder une famille

"La nuit dernière je suis devenue tata pour la seconde fois. Déjà tellement d'amour pour cette petite", a-t-elle d'abord écrit sur une photo publiée dans sa story montrant, le bébé, sa grande soeur et sa maman à la maternité (voir le diaporama). Sur une deuxième photo, Pauline Ferrand-Prévot se laisse aller à un commentaire plus personnel... "Et oui, mon plus grand rêve est d'avoir des enfantS (au cas où vous ne verriez pas le "S" ahaha) un jour (cela veut dire dans quelques années), mais d'abord je veux mettre toute mon énergie, travailler dur, me discipliner pour attendre les objectifs manquants (nous voulons toujours ce que nous n'avons pas n'est-ce pas ?)", a-t-elle partagé.

Restée en couple plusieurs années avec un autre champion du VTT, Julien Absalon, Pauline Ferrand-Prévot continue de travailler en étroite collaboration avec lui. Elle porte les couleurs de son équipe, la Absolute Absalon-BMC. Quelques jours après sa victoire aux Gets, elle avait publié un long message sur Instagram, dans lequel elle évoquait sa vie privée et l'un de ses ex, avec lequel elle n'était pas tendre. S'agissait-il de Julien Absalon ? "Je pense que nous les filles pouvons être des chieuses, mais l'égo d'un homme vexé est pire que tout. Et un homme vexé ira jusqu'au bout du bout (donc ce n'est pas fini ahah...)", écrivait-elle.