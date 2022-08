Pauline Ferrand-Prévot séparée d'un grand champion de VTT : malgré la rupture, ils continuent de travailler ensemble

C'est une semaine de rêve qui s'est achevée en beauté pour Pauline Ferrand-Prévot ce dimanche du côté des Gets (Haute-Savoie) pour les championnats du monde de VTT. Déjà couronnée à de multiples reprises dans la discipline, elle a remporté deux nouvelles médailles d'or. Une première vendredi dans l'épreuve de short-track et une seconde hier lors du cross-country, qui amène son compteur à 8 médailles d'or lors des championnats du monde. Si elle règne sur sa discipline depuis des années, la jeune femme de 30 ans n'en oublie pas d'avoir une vie à côté du sport.

Pendant plusieurs années, Pauline Ferrand-Prévot a été en couple avec une autre légende de sa discipline, le Français Julien Absalon. Âgé de 42 ans, ce dernier possède un palmarès unique au monde. Champion olympique à deux reprises et cinq fois champion du monde, il a tout remporté dans sa carrière. En avril 2016, les deux sportifs annoncent officiellement qu'ils sont en couple et va s'en suivre une belle histoire d'amour qui va durer jusqu'en septembre 2021. Il y a environ un an donc, les champions décident de se séparer, comme ils l'annoncent sur les réseaux sociaux.

Nous nous entendons très bien, nous ne sommes pas fâchés, nous allons juste vivre différemment et continuer à travailler ensemble

"La vie suit son chemin et, parfois, on en emprunte des différents. Après six belles années, nous avons décidé de tourner une nouvelle page de notre histoire de notre vie privée avec Julien, rendant sa liberté à chacun", indiquait Pauline Ferrand-Prévot sur son compte Instagram, dans un message qu'elle a supprimé depuis. Mais ce n'est pas pour autant que les deux cyclistes se quittent en mauvais terme, comme le précisait de son côté Julien Absalon. "Nous avons décidé de mettre fin à notre vie commune mais nous nous entendons très bien, nous ne sommes pas fâchés, nous allons juste vivre différemment et continuer à travailler ensemble", écrivait-il, dans un message qu'il a lui-aussi supprimé depuis.