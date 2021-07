Julien Absalon et Pauline Ferrand-Prevot en couple aux JO : "Ca va être fort en émotion !"

Le grand jour approche. Alors que la compétition a été annulée l'an passée à cause de la pandémie, elle a bel et bien lieu cette année. Et c'est le 23 juillet 2021 que le coup d'envoi des Jeux Olympiques sera donné. Tous les athlètes en compétition sont donc actuellement à Tokyo, au Japon, et continuent à se préparer au mieux. Pour ce nouveau défi, Pauline Ferrand-Prevot peut une fois de plus compter sur le soutien indéfectible de son compagnon Julien Absalon.

Remporter les JO, elle en rêve. A l'instar de tous les sportifs actuellement au Japon, elle rêve de soulever la coupe de la victoire. Peut-être ses anneaux entrelacés tatoués au creux de son poignet lui porteront-ils chance. "L'objectif était d'arriver en étant à 100 % de ma forme et de mes moyens. C'est chose faite, ce qui est déjà une première victoire. Les Jeux Olympiques restent le but ultime. C'est le seul titre qui manque à mon palmarès, c'est vraiment celui que je veux le plus", a confié la cycliste quintuple championne du monde à nos confrères de L'Equipe. Bien qu'elle ne se considère pas comme la favorite, car selon elle Loana Lecomte est en meilleure position, elle a consacré et continuera à consacrer ses efforts à la compétition. Et elle peut compter sur un soutien de taille : celui de son compagnon depuis cinq ans Julien Absalon (40 ans).

Les JO, le coureur cycliste français spécialiste de VTT cross-country les connaît bien puisqu'il les a remportés à deux reprises (en 2004 et 2008). On imagine donc qu'il a donné de précieux conseils à Pauline Ferrand-Prevot. Il a en tout cas géré toute la logistique puisqu'en 2018, il a fondé son équipe Team Absolute Absalon BMC. En tant que manager, il gère les sponsors ou encore le matériel. "Je me sens libre, on me fait du sur-mesure. Je n'aime pas suivre comme un mouton. La plus belle preuve d'amour de Julien, est d'avoir construit ce cocon dans lequel je m'épanouis", s'est réjouie sa chère et tendre auprès de Paris Match (édition du 22 juillet).

Pour ces Jeux Olympiques, Julien Absalon a été choisi pour être consultant pour France Télévisions. Il sera donc aux premières loges pour voir les exploits de sa belle. "Commenter la course de Pauline en direct, ça va être fort en émotion", a-t-il précisé.