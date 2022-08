Pauline Ferrand-Prévot : La championne balance sur son ex, un "homme vexé"

La semaine s'est achevée en beauté pour Pauline Ferrand-Prévot dimanche dernier. La Française de 30 ans a participé aux championnats du monde de VTT et après une première médaille d'or lors de l'épreuve de short-track, elle a récidivé en devenant championne du monde de cross-country. Une performance incroyable pour la jeune femme qui compte désormais 8 titres de championne du monde et rentre encore un peu plus dans la légende de son sport. De très bonne augure à deux ans des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris et au cours desquels elle devrait être une des têtes d'affiche de la délégation tricolore.

Après cette superbe performance, Pauline Ferrand-Prévot a décidé de s'exprimer sur son compte Instagram, où elle est très suivie avec plus de 485 000 abonnés. Dans un long texte publié il y a quelques heures, elle revient sur cette semaine de folie et ce dimanche où elle a eu beaucoup de mal à trouver le sommeil tant l'excitation était présente. La jolie blonde dresse un portrait sans filtre de sa vie et elle évoque notamment ses "problèmes persos, qui n'étaient pas des problèmes à l'origine, mais qui ont pris une dimension" que la championne n'aurait pas imaginé. Elle explique ensuite plus en détail le fond de sa pensée en précisant qu'une des plus grandes leçons de sa carrière aura été de mélanger sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Je pense que vous les filles pouvons être des chieuses, mais l'égo d'un homme vexé est pire que tout

Pendant près de six ans, Pauline Ferrand-Prévot a été en couple avec une autre légende du cyclisme, Julien Absalon. Les deux sportifs ont annoncé leur rupture en septembre 2021, mais la championne fait toujours partie de la formation créée par l'ancien coureur de 42 ans, Absolute Absalon-BMC. "Je pense que vous les filles pouvons être des chieuses, mais l'égo d'un homme vexé est pire que tout. Et un homme vexé ira jusqu'au bout du bout (donc ce n'est pas fini ahah...)", lâche la native de Reims, sans nommer précisément cet homme vexé. S'agit-il de Julien Absalon ?