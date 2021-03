Pékin Express 2021 : Sueurs froides pour Jenny et Crisoula, retour du drapeau noir

L'aventure Pékin Express 2021 s'est poursuivie à la suite de l'élimination du binôme d'inconnus Sabine et Loïc. Dans l'épisode du 2 mars, les 14 candidats en compétition ont découvert l'une des régions les plus sauvages d'Afrique de l'Est. Jungle, savane et lac volcanique étaient au programme. Sans oublier le fameux drapeau noir qui est venu tout bouleverser. Résumé de cette folle soirée !

C'est à Fort Portal, en Ouganda qu'a débuté la deuxième étape de l'aventure. Au troisième jour, les candidats ont connu un début de course intense. Ils devaient se rendre au village de Katwe, à 120 kilomètres, pour décrocher la qualification à la troisième étape et en bonus, la découverte des gorilles de la vallée du Rift. Les binômes en deuxième, troisième et quatrième position se qualifiaient à l'épreuve d'immunité.

Une première course intense

Très vite, les premières tensions sont survenues entre les collègues Florent et Noël au moment de la recherche d'un véhicule (48 ans) car ce dernier n'a pas la même force physique que son coéquipier. Tous ont fini par monter à bord d'une voiture, direction le panneau voiture bonus qui pouvait leur permettre d'avoir un chauffeur d'office pendant une heure quinze. Ce sont finalement Florent et Noël qui ont eu ce privilège tandis que les autres ont une fois de plus dû faire de l'auto-stop.

A l'exception des passagers de la voiture bonus, les candidats ont eu une mauvaise surprise. Un panneau voiture interdite les attendait. Ils devaient donc quitter leur véhicule et choisir ceux qu'on leur proposait. Il y avait :

- Un bus scolaire où ils devaient résoudre les devoirs de maths des enfants (choisi par Christophe et Claire). A chaque erreur, c'était quinze minutes d'arrêt.

- Un tracteur rempli de piments et il fallait en manger un toutes les cinq minutes pour que le chauffeur avance (choisi par Rose-Marie et Cinzia).

- Un taxi qui allait faire quatre arrêts et à chaque arrêt, il fallait prendre des passagers avec des hauts d'une couleur spécifique (choisi par Pierre-Louis et Arnaud).

- Un facteur devait livrer quatre cartes postales et il fallait trouver les destinataires (choisi par Aurore et Jonathan).

- Le camion d'un livreur d'oeufs et il fallait en tenir un d'une façon spécifique (sur une cuillère positionnée dans la bouche d'un participant, un défi relevé par Nour et Kaoutar).

- Enfin, des vélos lourdement chargés de bananes (choisi par défaut par Crisoula et Jenny qui étaient les dernières).

Une fois chaque défi réussi, retour à l'auto-stop pour rejoindre Stéphane Rotenberg à Katwe Village. Ce sont les frères fêtards Pierre-Louis et Arnaud qui sont arrivés en première position. Ils ont eu le droit d'appeler une personne de leur choix (leurs parents), se sont qualifiés pour la semaine prochaine et ont pu voir les gorilles. Ils étaient suivis par Florent et Noël, Christophe et Claire puis Aurore et Jonathan, les participants à l'épreuve d'immunité.

Drapeau noir et élimination

Après une nuit chez l'habitant, les trois binômes qualifiés pour l'épreuve d'immunité ont retrouvé Stéphane Rotenberg sur les rives du lac Katwe. C'est un défi qui demandait de la stratégie et de l'endurance qui les attendait. Le but ? Un candidat devait ramasser du sel qui se trouvait dans un plat et le mettre dans des plateaux accrochés au bras de son binôme. L'autre devait donc les porter sans éclater les ballons à leur côté avec l'aiguille qui se trouvait en dessous des plateaux. Aurore et Jonathan sont ressortis vainqueur et ont donc eu la chance de se qualifier pour la semaine prochaine. Christophe, qui a bien failli l'emporter avec Claire, n'a pu retenir ses larmes après sa défaite.

Jenny et Crisoula, Christophe et Claire, Florent et Noël puis Kaoutar et Nour ont continué la course. Ils devaient se rendre à la mosquée de Mbarara. L'équipe arrivée première (Nour et Kaoutar) a reçu une amulette d'une valeur de 10 000 euros. L'équipe qui est arrivée avec le drapeau noir devait disputer le duel final. Comme les années précédentes, les binômes pouvaient le donner à ceux qu'ils croisaient pour s'en débarrasser. Mais pour la première fois dans l'histoire du jeu, si un duo n'avait pas réussi à le passer au bout d'une heure et demi, il devait le garder jusqu'à la fin. Après être passé de mains en mains, ce qui a provoqué de nombreuses tensions et quelques coups bas, le drapeau a fini avec Crisoula et Jenny.

La nièce et la tante ont disputé le duel final contre l'équipe de leur choix : Cinzia et Rose-Marie. Elles ont choisi les Parisiennes car elles n'ont pas hésité à donner le modèle de la voiture dans laquelle elles se trouvaient après avoir donné le drapeau noir à Florent et Noël. Jenny s'est lancé dans une course face à Rose-Marie. Elles devaient se rendre au marché de Mbarara et trouver une vendeuse avec une enveloppe contenant leur mission (vendre des cornets de criquets grillés et récolter minimum 10 000 shilling ougandais), puis revenir trouver Stéphane Rotenberg.

Alors que Jenny était en tête, ses chauffeurs se sont perdus sur le chemin du retour, de quoi lui donner des sueurs froides et la faire craquer. Et il y avait de quoi car à cause de cela, Rose-Marie a rattrapé son retard. La chance était tout de même de son côté car l'étape était non-éliminatoire.