Pékin Express – Cécilia avec Matthieu: "J'aurais préféré partir avec une chèvre"

Ce soir, c'est le grand soir ! L'émission Pékin Express est de retour avec la saison 2020. Pour les 15 ans du programme, les candidats vont retrouver la route mythique empruntée lors de la première saison tournée en 2006. Et les candidats sont tous d'anciens participants. Parmi eux il y a Cécilia et Matthieu (couple vainqueur en 2010). Interviewés par Le Parisien, ils ont fait savoir qu'ils n'étaient franchement pas ravis de faire équipe ensemble.

Si lors de sa première participation, le couple était amoureux, voilà à présent huit ans qu'ils sont séparés. "J'aurais préféré partir avec une chèvre plutôt qu'avec mon ex, parce qu'au moins, une chèvre, je peux lui gueuler dessus, elle ne va pas répondre", balance Cécilia avec son franc-parler légendaire.

Grosse ambiance pour ce nouveau Pékin Express ! Mais dans ce cas, pourquoi Cécilia a-t-elle accepté de repartir avec Matthieu ? Comme elle l'explique, elle ne pouvait refuser un tel challenge, alors tant pis pour elle, elle a accepté de faire équipe avec son ex. De cette expérience, Cécilia retient une chose : elle ne retentera plus jamais cette expérience avec lui. Un sentiment visiblement partagé par Matthieu comme elle le révèle : "Il n'avait pas envie d'être avec moi, et je n'avais pas envie d'être avec lui. Cela a été compliqué." De son côté, Matthieu déclare : "C'est pas simple de trouver l'harmonie." Nul doute que leur aventure dans Pékin Express 2020 sera marquée par de grands moments d'embrouilles !

Côté casting, six autres binômes participent à l'émission : Maurice (82 ans) et son fils Thierry (ils ont échoué au pied du podium en 2018), Pauline et Aurélie (finalistes de la troisième saison en 2008), les amoureux Maxime et Alizée (2018), les frères Thomas et Matthieu (ils ont perdu en demi-finale en 2019). Il y a aussi Ingrid et Fabrice (Fabrice, partenaire de Briac en 2019 et Ingrid, candidate en 2011, seul binôme qui ne se connaît pas) et Julie et Denis (couple finaliste en 2013).