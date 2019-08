Pékin Express : Des rapprochements entre candidats et locaux ont-ils eu lieu ?

Pékin Express 2019 est une émission d'aventures, mais pas seulement. En plus de suivre une course contre la montre palpitante, les téléspectateurs découvrent la culture des pays traversés – en l'occurrence le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie cette saison – à travers les soirées que les candidats passent chez l'habitant. Questionné par Purepeople.com sur les possibles rapprochements entre participants et locaux, Stéphane Rotenberg a reconnu que rien n'était impossible une fois les caméras éteintes...

"C'est sans doute arrivé", lance d'entrée le célèbre animateur de 51 ans. Car dans Pékin Express, c'est comme dans la vie, "quand des célibataires rencontrent des personnes sympathiques, il peut se passer des choses". "Une fois que le caméraman a filmé ses séquences chez l'habitant, il part. Il ne dort pas dans la maison des gens, car, souvent, il n'y a pas la place. Il va ensuite chercher un hôtel ou il nous rejoint à l'hôtel de production si on n'est pas loin. Une fois que la caméra est partie, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, ça ne nous regarde pas", ajoute-t-il.

Stéphane Rotenberg précise tout de même : "Ça n'arrive jamais entre des candidats et les équipes de production. Ce serait une faute professionnelle qui est majeure, passible d'un renvoi", précise-t-il tout de même.

Bref, ce qui se passe lors du tournage de Pékin Express reste à Pékin Express.

