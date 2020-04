Pékin Express : Tous les gagnants de l'histoire du jeu

Ce mardi 7 avril 2020 est un grand soir pour Pékin Express puisqu'il s'agit de la finale ! Après de longues semaines de compétition, ce sont les amoureux corses Julie et Denis et les jumelles Pauline et Aurélie qui vont s'affronter sur une ultime épreuve. Mais en attendant de savoir lequel de ces binômes l'emportera, petit tour d'horizon des précédents gagnants ces dernières années.

SAISON 1 - Pékin Express : La Route du Transsibérien (2006) FATHI ET MÉDI



Fathi et Medi sont les grands gagnants de la première saison de Pékin Express. Ensemble, les deux amis ont remporté la somme de 31 000 euros . Depuis leur victoire en 2006, ils ont repris le cours de leur vie. Fathi est devenu père de famille, et Medi, lui, est aujourd'hui chef d'entreprise.

SAISON 2 - : Pékin Express : La Route de l'Himalaya (2007) NADINE ET SYLVIE



Vous souvenez-vous des cousines marseillaises de la deuxième édition de Pékin Express ? Nadine et Sylvie avaient 40 ans à l'époque du tournage et avaient brillamment remporté le jeu. Après avoir empoché les 52 000 euros, elles ont repris le cours normal de leurs vies.

SAISON 3 - Pékin Express : La Route des Incas (2008) GÉRARD ET CÉDRIC



Gérard et Cédric ont participé à la troisième édition de Pékin Express au cours de laquelle ils sont ressortis vainqueurs et sont, par la suite, revenus pour la saison 8. Le jeu a permis aux père et fils niçois de consolider leur complicité mais ce n'est pas tout. Après avoir rencontré Joël, un autre candidat du jeu, ils l'ont aidé à monter une association qui vient en aide aux plus démunis au Pérou. La victoire de Gérard et Cédric leur a permis de remporter la somme de 46 000 euros au terme d'une course de 45 jours à travers l'Amérique du Sud. Une fin de compétition triomphante pour le binôme qui a toutefois dû essuyer par la suite des accusations de trucage.

SAISON 4 - Pékin Express : La Route des Incas (2009) ALBERT ET LAURENCE



Albert et Laurence ont remporté 100 000 euros à l'issue de la 4ème saison de Pékin Express. Grâce à cette somme, le couple avait alors pu régler ses problèmes financiers et surtout, se marier ! Lors de la finale de l'émission, Albert avait demandé la main de sa moitié devant la France entière... Divorcés de leur conjoints respectifs, ils forment à présent une famille recomposée avec les quatre enfants d'Albert et les deux autres de Laurence.

SAISON 5 - La Route du Bout du monde (2010) CÉCILIA ET MATTHIEU



Originaires de Montpellier, Cécilia et Matthieu sont très sportifs et compétiteurs. Des qualités qui leur ont certainement valu de ressortir vainqueur de la saison cinq de Pékin Express, en 2010. Mais s'ils ont gagné l'émission, ainsi que la somme de 69 000 euros , cela n'était pas sans un prix à payer, à savoir leur séparation. Toutefois ils sont restés en bons termes et ils le prouvent puisqu'ils ont retenté leur chance cette année... en tant qu'ex !

SAISON 6 - Pékin Express : Duos de choc (2010) TAÏG KHRIS ET CHLOÉ



Pour l'émission spéciale avec des people lors de la saison 6 de Pékin Express en 2010, Chloé s'est retrouvée en binôme avec l'athlète Taïg Khris. Ensemble, ils ont empoché la somme de 30 000 €, reversée par la suite à l'UNICEF.

SAION 7 - Pékin Express : La Route des Grands Fauves (2011) JEAN-PIERRE ET FRANÇOIS



Jean-Pierre et François, deux amis du Sud-Ouest, sont les grands gagnants de la saison 7 de Pékin Express. Ils ont remporté la somme de 7 000 euros. François, marié et père de deux enfants, a ouvert son restaurant Le Poulet à 3 pattes à Pau. Quant à Jean-Pierre, architecte et décorateur d'intérieur à Pau également, il est revenu à la télévision dans l'émission 5 solutions pour vendre ma maison sur TF1.

SAISON 8 - Pékin Express : Le Passager mystère (2012) LUDOVIC ET SAMUEL



Ces deux inséparables frères venus du Plat Pays ont participé deux fois à l'aventure. Ludovic et Samuel sont les vainqueurs de la saison 8 de Pékin Express et également les finalistes de la septième édition. Ils ont notamment réussi à devenir les favoris du public grâce à leur célèbre "On the Road Again". Une fois l'aventure terminée et leur 100 000 euros en poche, Ludovic s'est lancé dans la comédie et a joué dans Canet Plage avec François Berléand et Florence Foresti. De son côté, Samuel a abandonné son ancien travail pour se lancer dans le commerce du textile.

SAISON 9 - Pékin Express : Le Coffre maudit (2013) LINDA ET SALIM



Vainqueur de la 9ème édition de Pékin Express en 2013, le couple continue à parcourir le monde ensemble, notamment grâce aux 74 220 euros remportés. Salim et Linda, qui se faisaient d'ailleurs appeler à l'époque "les amoureux voyageurs", sont aujourd'hui d'influents blogueurs voyageurs. Ils partagent leurs bonnes adresses à des milliers d'internautes via leurs réseaux sociaux.

SAISON 10 - Pékin Express : À la découverte des mondes inconnus (2014) CAROLINE ET SABRINA



Gagnantes de Pékin Express 2014, la dixième saison du jeu de M6 a permis à ces ex-meilleures amies de retrouver leur belle amitié. Caroline et Sabrina se sont partagées leur gain de 47 495 euros et ont chacune décidé de se consacrer à leur vie de famille. Sabrina est devenue maman tandis que Caroline est devenue la marraine du bébé !

SAISON 11 - Pékin Express : La Course infernale (2018) CHRISTINA ET DIDIER



Après neuf semaines d'aventures et de rebondissements, Christina et Didier ont été sacrés grands gagnants de Pékin Express 2018 et se sont partagés la somme de 98 700 euros. La patronne et son employé ont montré toute leur détermination et ont tout donné, ce qui a payé. En outre, leur belle complicité à l'écran a laissé place à quelques rumeurs de romance, ce qui avait par la suite réfuté par les principaux intéressés.

SAISON 12 - Pékin Express : La Route des 50 volcans (2019) LAETITIA ET AURÉLIE



Laetitia et Aurélie sont deux soeurs au caractère bien trempé. Leurs caractères opposés ont fait que l'ambiance entre elles était très souvent électrique. Leur aventure dans Pékin Express a donc été assez mouvementée. Qu'à cela ne tienne, elles ont réussi à se hisser jusqu'en finale et a remporté l'émission, ainsi que les 100 000 euros en jeu.

Reste désormais à savoir qui de Julie et Denis et Aurélie et Pauline les succédera au rang des vainqueurs. Réponse ce soir !