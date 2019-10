Peter Cook : L'ex de Christie Brinkley va épouser une jeune fille de 21 ans

Ne dit-on pas que l'amour n'a pas d'âge ? C'est assurément le cas si l'on en croit les récentes amourettes de Peter Cook. À 60 ans, l'ex de Christie Brinkley a succombé aux flèches de Cupidon en rencontrant Alba Jancou, 21 ans. Selon les informations du New York Post, le couple se serait fiancé lors d'un séjour très romantique sur l'île de Santorin, en Grèce. Pour déposer le genou à terre comme le veut la tradition, il aurait choisi l'extérieur d'une église blanche au toit bleu, typique des Cyclades, le mois dernier. Toutes nos félicitations à l'heureux couple !

Peter Cook n'a pas encore annoncé de date de mariage. Et il n'attendra certainement pas que sa douce soit diplômée. Étudiante à l'Université de Tulane (Nouvelle-Orléans), Alba Jancou devrait terminer son cursus scolaire en 2021. Les amoureux se seraient rencontrés durant l'été 2019. Les choses se déroulant de manière plutôt précipitée, inutile de dire que le maire devrait avoir de leurs nouvelles plus vite que prévu.

Alba Jancou : sa belle-fille aura le même âge qu'elle

Il fut, autrefois, le quatrième mari de Christie Brinkley. Unis devant l'éternel en septembre 1996, les ex ont partagé près de dix années de leur vie et ont eu deux enfants... ou presque. Jack, dont le père naturel était Richard Taubman, a été adopté par son beau-père Peter Cook. Quant à Sailor, elle est le fruit de leurs amours, et s'apprête à devenir la belle-fille d'Alba Jancou, qui a très exactement le même âge qu'elle.

Christie Brinkley, en guerre avec Peter Cook

Entre Christie Brinkley et Peter Cook, les choses ne sont hélas pas longtemps restées calmes. Divorcés en 2008 à la suite des infidélités de Monsieur, ils étaient encore et toujours fâchés en 2014. "Au cours des huit dernières années, j'ai reçu de nombreux coups à cause de tes vulgaires exagérations, ta révision de l'histoire et ta malhonnêteté intéressée. J'ai laissé passer beaucoup de choses, pour le bien de nos enfants, se désolait-il dans une lettre ouverte. Est-ce que rabaisser les autres est ton seul moyen pour te relever ?" Un chapitre qui se referme pour laisser place, espérons-le, au bonheur...