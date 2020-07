Peter Green : Le fondateur du groupe Fleetwood Mac est mort à 73 ans

La triste nouvelle de ce dimanche 26 juillet 2020 concerne Fleetwood Mac. Le groupe de rock a perdu un de ses fondateurs puisque le guitariste Peter Green est mort ce week-end. L'artiste avait 73 ans et était papa d'une fille, Rosebud (42 ans), née de son mariage à Jane Samuels.

L'information a été annoncée par le cabinet d'avocats Swan Turton, qui a pour client la famille de Peter Green. Il indique dans un communiqué que le musicien s'est éteint "ce week-end paisiblement dans son sommeil". Le Britannique est considéré comme une icône du rock. Il avait fondé Fleetwood Mac avec le batteur Mick Fleetwood à Londres en 1967. Ensemble, ils avaient produit trois albums et réalisés plusieurs hits tels que Black Magic Woman et Oh Well. Le groupe est entré au Rock & Roll Hall of Fame en 1998.

Bien avant sa mort, Peter Green souffrait de problèmes mentaux et d'addiction, des maux qui l'avaient forcé à quitter Fleetwood Mac en 1971. Diagnostiqué schizophrène, il avait été contraint d'arrêter la musique momentanément.