Philippe Caroit à nouveau papa à 63 ans avec une femme plus jeune : "Changer une couche, c'est comme le vélo !"

Avec ses yeux bleus pétillants et son grand sourire, difficile de ne pas voir son bonheur d'être à nouveau papa ! Vingt-quatre ans après la naissance de sa première fille, Blanche, (née de ses amours avec l'animatrice Caroline Tresca), Philippe Caroit a accueilli le 12 décembre dernier un adorable petit Lucien, dont la maman veut rester anonyme, mais qui le rend fou de joie. D'ailleurs, il l'avoue lui-même, cette paternité tardive a été totalement naturelle.

"Les gestes me sont revenus instantanément. Changer une couche, c'est comme le vélo... Ça ne s'oublie pas !", confie-t-il en effet dans Gala cette semaine, posant fièrement avec le nourrisson. Le jeune papa de 63 ans s'implique d'ailleurs dans toutes les tâches qui concernent son bébé, notamment "le contingent de nuits hachées". Et le ressent bien : "La venue de Lucien est une cure de jouvence".

Mais alors comment décide-t-on de faire un nouvel enfant à 63 ans ? L'acteur s'est posé la question, lorsque sa femme, qui n'a que 34 ans, a évoqué le sujet. Et il a été difficile de lui refuser un bonheur qu'il a déjà vécu lui-même avec Blanche : "Quand tu es avec une femme depuis plusieurs années, il me semble impossible de lui voler son désir de maternité, de le nier sous prétexte qu'on n'a plus le courage de replonger dans les couches, les biberons et les nuits chaotiques, ou que l'on est déjà passés par là. Bien sûr, j'ai hésité et puis, in fine, c'est la vie qui décide", se souvient-il, désormais épanoui.

"Une grande soeur géniale"

Un homme heureux, donc, malgré une grande épreuve vécue juste avant l'arrivée de son fils : en novembre, il avait en effet perdu sa maman. Pour autant, pas question pour lui de perdre sa "confiance en l'avenir". "La vie m'a souvent proposé de belles choses, même quand je traversais des périodes sombres. Je suis curieux de voir ce qui m'attend encore", raconte-t-il, philosophe, à nos confrères.

L'avenir, voilà bien un sujet qu'aborde désormais avec sérénité l'acteur récemment vu dans la série Crime Parfait. Mais cela ne s'est pas fait sans y réfléchir fortement : "Je me suis posé beaucoup de questions liées au temps. Celui qu'il me reste [....], celui de ma disponibilité ensuite. [...] J'ai envie d'être présent pour cet enfant et c'est plus facile pour moi à ce stade de ma carrière car je peux refuser plus aisément des propositions et des sollicitations qu'il y a 25 ans". En revanche, sur le sujet d'un petit frère ou une petite soeur pour Lucien, il est plutôt clair : "Je ne me vois pas avec un troisième enfant. Lucien a déjà une grande soeur géniale". À moins d'une nouvelle surprise de la vie...