Philippe Etchebest encore atomisé par un ex-Top Chef : "Comme toi j'aime l'argent mais..."

Plus rien n'arrête Jérémy Moscovici, ex-candidat de la sixième saison de Top Chef en 2015. Le jeune cuisinier est agacé par la prise de position de Philippe Etchebest, juré du concours culinaire de M6 et restaurateur étoilé. Après avoir dézingué le Meilleur Ouvrier de France, il en remet une couche sur Instagram jeudi 5 novembre 2020.

"Cher Philippe Etchebest, encore une fois tu vas croire que je m'en prends gratuitement à toi... Loin de là. Mais à un moment donné, la bienveillance que j'ai envers toi m'a amené à dire ce que je pensais. Que fais-tu ? Toi, le 'combattant qui ne lâche rien', à quel moment 'ton public' te reconnait quand tu te couches aussi facilement et te perds dans une com' plus que limite en allant interpeller le président de la République en te prenant l'espace d'un instant pour le porte-parole de la profession, s'interroge Jérémy Moscovici en story. À quel moment 99% des restaurateurs se sentent représentés par ton profil ? À quel moment ton service com' ne te dit pas que tu vas dans le mur... À quel moment tu t'es pas dit je vais fédérer derrière quelque chose de positif, un mouvement sain qui va de l'avant. Ce pays a connu la guerre ! Un peu d'humilité enfin !"

Jérémy Moscovici tacle Philippe Etchebest, "sur BFM avec un ton de sénateur"

Et le jeune chef passé devant les caméras des Anges de la télé-réalité (NRJ12) de poursuivre : "Avec les leviers qui sont les tiens, ta visibilité aurait pu t'emmener à assouvir ta soif d'image. À mon niveau, j'ai fermé deux restos et j'ai rejoint @arnaudvanhamme, un de mes meilleurs amis, MOF comme toi, et on a bossé 16 heures par jour pour nourrir les gens : des personnes âgées, des hôpitaux, des familles ! Et on n'a pas fait de bruit. On s'est réinventé. Rungis 3 heures du matin, production, livraison nous-mêmes. Et on n'a perdu personne. Humainement c'était fort. Alors j'étais loin de mes Private Chef de joueurs de foot, de milliardaires, mais je me suis rappelé pourquoi ma passion était née à l'âge de 14 ans. Pour nourrir les gens, on a signé pour ça Philippe. Comme toi, j'aime l'argent mais j'ai eu d'autres priorités au printemps dernier. J'ai pas été le seul. Imagine ceux qui se sont mis le cul par terre et qui te voyaient sur BFM avec un ton de sénateur... Pas bon Philippe, pas bon du tout..."

Enfin, en guise de conclusion, l'ancien camarade de Xavier Koenig, grand vainqueur de la saison 6 de Top Chef, s'est emporté : "Il faut arrêter de chialer, ça suffit maintenant."