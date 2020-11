Philippe Etchebest dézingué par un ex-candidat de Top Chef : "Au lieu de chialer, réinvente-toi !"

Les restaurateurs français sont en panique. En mars dernier déjà, le premier confinement avait eu de lourdes conséquences. Contraints de fermés leurs établissements, les patrons ont eu du mal à sortir la tête de l'eau. Le 28 octobre 2020, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le retour du confinement, en version moins stricte. C'est alors que Philippe Etchebest est monté au créneau. Dans Touche pas à mon poste (C8), le célèbre chef a poussé un coup de gueule. De quoi agacer Jérémy Moscovici, ex-candidat de Top Chef (M6) !

"Il y a eu des aides lors du premier confinement qui n'ont pas suffi, avait déploré Philippe Etchebest face à Cyril Hanouna et ses camarades le 29 octobre 2020. Faut juste m'expliquer comment on fait, qui supporterait aujourd'hui de ne pas être payé pendant plus de 7 mois, personne n'accepterait ça, pourtant ça arrive, il y a des gens dans notre métier qui ne se versent plus de salaire depuis 7 mois." Et d'évoquer une "mise à mort de la profession". "Il y a plusieurs mois j'ai annoncé 250.000 pertes d'emploi, on y va mais alors droit dans le mur, et encore c'est une estimation optimiste que j'ai eu", avait-il ajouté, dépité.

Jérémy Moscovici à Philippe Etchebest : "Il faudrait rentrer dans une cuisine !"

Un cri du coeur qui avait été repris dans la presse. Sur Twitter, Jérémy Moscovici, candidat de la saison 6 de Top Chef gagnée en 2015 par Xavier Koenig, s'est emporté. "Et sinon ?! Au lieu de chialer, d'interpeller le président et de s'écouter parler autour de 'conf de presse' bien léchées de chez lui avec les leviers qui sont les siens ! Sa visibilité ! Mais réinvente-toi ! Pour ça c'est sûr il faudrait rentrer dans une cuisine", charge le jeune chef aperçu dans la saison 12 des Anges de la télé-réalité (NRJ12) en 2020. Et de s'adresser directement au juré de Top Chef : "Call moi je t'expliquerai comment faire. Des idées, des choses mises en place je l'ai fait et j'ai perdu aucun salarié, et on s'en sort #stopchialement."

Ce n'est pas la première fois que Jérémy Moscovici s'en prend à Philippe Etchebest. En mai dernier, lors d'une interview accordée au blogueur Sam Zirah, le jeune chef avait déjà taclé le camarade de Michel Sarran , Hélène Darroze et Paul Pairet, estimant qu'il est "plus animateur que cuisinier".