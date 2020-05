Philippe Etchebest "plus animateur que cuisinier" : un ex de Top Chef se lâche

En 2015, Jérémy Moscovici a participé à Top Chef. Et il ne garde pas un bon souvenir de Philippe Etchebest, l'un des membres du jury de l'émission culinaire diffusée sur M6. Interrogé par Sam Zirah, l'ex-candidat a dit sans tabou ce qu'il pensait du chef de 53 ans.

Le talent de Philippe Etchebest n'est plus à prouver. En 2000, il a été sacré Meilleur ouvrier de France. Il a travaillé dans de prestigieux endroits et a aujourd'hui son restaurant Le Quatrième Mur, à Bordeaux. Pourtant, Jérémy Moscovici a bien du mal à le considérer comme un grand chef. "C'est un monsieur que je respecte, mais que je n'ai jamais véritablement porté dans mon coeur. J'ai dû mal à comprendre comment on peut être Meilleur ouvrier de France, faire Cauchemar en cuisine, être juré dans Top Chef, vendre du rêve, faire de la pub pour de la bière, des bistrots miteux... Ça me dépasse", a-t-il tout d'abord confié. Le jeune chef que l'on a pu voir dans la dernière saison des Anges a ensuite expliqué que le juré "vit sur un col de Meilleur ouvrier de France qu'il a eu il y a vingt ans".

Jérémy ne s'est pas arrêté là. Selon lui, Philippe Etchebest "passe plus de temps sur les plateaux télé ou à faire de la pub que dans ses cuisines" : "Aujourd'hui, c'est plus un animateur qu'un chef cuisinier." Il s'en est ensuite pris à son émission Cauchemar en cuisine dont la mécanique est, selon lui, "scandaleuse". "Philippe arrive, il gueule un bon coup, il fait le côté 'show-off' qu'on attend de lui et il le fait très bien. (...) Mais la réalité, c'est que trois établissements sur dix arrivent à s'en sortir", a-t-il conclu.

On imagine que Philippe Etchebest ne prendra pas le temps de lui répondre. Il a en effet d'autres choses en tête. Comme tous les restaurateurs, il craint pour son avenir à cause de la fermeture de son établissement à la suite de la propagation du coronavirus en France. Plusieurs fois, il s'est exprimé sur le sujet dans les médias.