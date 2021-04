Philippe Sella : Attaqué par des chiens sauvages, le rugbyman annule sa visite surprise à Francis Cabrel !

Mais qui l'eut cru ? Un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois dans les vestiaires de l'équipe de rugby d'Agen ? Qui hurle et sautille dans les gradins des stades ? Hé bien oui. Francis Cabrel est un fan inconditionnel du ballon ovale et c'est ainsi qu'il a eu droit à la visite de deux entités sportives, le 3 avril 2021, sur le plateau de l'émission Le grand échiquier. Entre Thomas Dutronc, Maxime Le Forestier et Hatik, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu l'artiste à l'accent chantant - et la moustache signalée disparue. Elle lui avait même préparé une surprise qui est tombée à l'eau.

Sur le plateau de France 2, Francis Cabrel a été rejoint par Raphaël Ibañez et Philippe Guillard. Un duo de choc qui aurait dû être agrémenté de la présence de Philippe Sella, si ce dernier ne s'était pas battu contre des molosses quelques heures plus tôt. "Il devait être là ce soir, mais il s'est fait mordre par deux chiens, a effectivement annoncé Anne-Elisabeth Lemoine. Il a l'interdiction de quitter son village du Pays Basque, mais il vous fera un coucou tout à l'heure parce qu'il tenait à vous saluer." Ce qu'il a fait, depuis son domicile situé à Bassussarry, à l'aide d'une webcam.

J'ai encore la main qui est enflée

"J'ai voulu protéger le chien de ma fille, a expliqué Philippe Sella. Je me suis interposé, il ne fallait pas le faire. Mais bon, j'ai réagi vraiment sans réfléchir. J'ai voulu le protéger. J'ai encore la main qui est enflée, mais bon, c'est comme ça. C'est une petite histoire." Qu'à cela ne tienne. Francis Cabrel et l'ancien rugbyman sont grands amis. Ils partageraient même ensemble une drôle de tradition baptisée "le cassoulet du mois de mai". Quant au rubgy, Francis Cabrel ne devrait pas le zapper de sitôt. Le papa chanteur s'apprêterait à collaborer avec Philippe Guillard sur un joli projet : un film qui devrait normalement être le porte-drapeau de la coupe du monde 2023.

"Comme c'est un film sur des migrants qui arrivent dans un village et qui sont intégrés grâce au rugby, je me dis que humaniste et rugby, comment ne pas demander à Francis de déposer sa poésie sur ce thème-là ?" a-t-il précisé sur le plateau de France 2. Il serait effectivement dommage de s'en priver...