Francis Cabrel révèle pourquoi il a rasé sa moustache : "Personne ne s'en est aperçu !"

Sur le plateau de 6 à la Maison le mercredi 2 décembre 2020, Francis Cabrel est venu interpréter quelques uns de ses classiques. L'occasion pour le musicien de faire plusieurs confidences sur sa carrière, notamment sur le jour fatidique où il a dit adieu à la moustache qui l'a rendu célèbre. Si ça ne dit rien aux plus jeunes générations, d'autres ont connu l'auteur de La Sarbacane avec une coupe mulet et une moustache bien fournie.

"C'est vrai Francis que vous vous êtes levés d'un diner et que vous avez décidé d'un coup comme ça en disant : 'J'en ai marre, je vais me raser la moustache' ?", a questionné Anne-Elisabeth Lemoine. C'est là que Francis Cabrel a raconté une anecdote assez savoureuse. "Oui parce que je ne savais pas à quel moment effectivement me raser la moustache. Dans un diner à l'époque on était vingt - à l'époque des diners où on était vingt -, c'est vrai qu'on s'en souvient à peine. Au deuxième ou troisième plat, au moment des desserts, je suis monté. Ça se passait chez moi et je me suis rasé la moustache. Puis je suis redescendu pour finir le repas", s'est-il souvenu.

Une fois revenu à table, Francis Cabrel se rend compte que son changement de look n'a pas eu l'effet escompté. "Personne ne s'en est aperçu ! Sauf un qui m'a dit : 'Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, je sais pas il s'est passé un truc ?' Et ça met quand même un certain temps pour que ce soit évident à tout le monde", a-t-il raconté, sous les rires de l'assemblée. Des faits qui remontent à l'année 2006, date à laquelle Francis Cabrel est monté sur scène sans sa moustache pour la toute première fois.

Comme le prouvent des photos d'époque, le chanteur de 67 ans, s'est également essayé à la barbiche. Un style de moustache entourant la bouche que Leonardo DiCaprio s'est brillamment approprié et qui allait plutôt bien à Francis Cabrel.