Francis Cabrel se souvient de l'adoption de sa fille Thiu : "J'étais submergé par l'émotion"

Très discret sur sa vie privée,Francis Cabrel s'est pourtant livré à coeur ouvert au sujet de sa fille cadette Thiu (adoptée en 2008 au Vietnam) le 31 octobre 2020 sur TF1. Sur l'écran que lui a fourni Nikos Aliagas dans l'émission 50 Mn Inside, l'artiste de 66 ans a cliqué sur l'une des images et a commencé à entendre le titre Mademoiselle l'aventure, écrit en 2012 et dédié à sa fille adoptive. "Je me souviens même que la chanson est venue en deux ou trois jours tellement j'étais submergé par l'émotion. Ce sont des choses qui s'imposent. C'est une très grande décision l'adoption. Ça suppose quand même qu'on arracher quelqu'un à sa terre aussi. Il faut pas se tromper et il faut être sûr de soi après quant à la vie qu'on va lui offrir", a confié Francis Cabrel face à Nikos Aliagas

C'est une chanson importante

Sur la vidéo, on découvre Francis interpréter ce titre dans la pénombre. L'époux de Mariette a expliqué : "Je la chante à contre-jour parce que la première année où j'ai chanté cette chanson, j'osais pas avoir la lumière sur moi, parce que je savais pas trop si j'allais arriver au bout de la chanson. (...) C'est une chanson importante. L'arrivée de chacun de mes enfants a été quelque chose de très, très fort et donc celle-ci effectivement avec des circonstances particulières." Une rencontre magique qui a bouleversé sa vie et qui pour lui, n'avait rien du hasard.

Désormais âgée de 16 ans, Thiu est elle-aussi très discrète (comme son papa) et choisit pour l'instant de rester dans l'ombre. Francis a également deux autres filles Aurélie (34 ans) et Manon (30 ans).