PHOTOS Brad Pitt dépense 40 millions de dollars pour une garçonnière en Californie

Brad Pitt est-il l'heureux propriétaire d'une nouvelle demeure en plein coeur de la Californie ? C'est en tout cas ce que nous apprennent nos confrères du Daily Mail. Selon ce média, l'acteur star de 58 ans a déboursé 40 millions de dollars (soit 40 millions d'euros) pour l'achat d'une garçonnière à Carmel-by-the-Sea en Californie. Située au bord d'une falaise, cette propriété, dotée d'une immense baie vitrée, possède une vue sur l'océan. Nous sommes bien loin du château du Domaine de Miraval dans le Var où réside parfois Brad Pitt depuis 2011. De plus, cette garçonnière de Carmel-by-the-Sea est la plus chère jamais vendue dans la région.

Brad Pitt achète une ancienne propriété de 1918

Grand admirateur des maisons de style Craftsman, Brad Pitt n'a pas choisi cette garçonnière par hasard. Celle-ci a été construite en 1918 par un architecte phare du XXe siècle, Charles Summer Green pour l'écrivain Daniel Lewis James alias DL James, l'auteur de Famous All Over Town. Cette propriété appartient à Searock, une société à responsabilité limitée liée au financier de Chicago, Joe Ritchie et à sa femme Sharon. Selon le photographe Alexander Vertikoff qui a illustré chaque pièce de la garçonnière en 1997, celle-ci "est dans un état perpétuel d'achèvement depuis 50 ans". En achetant cette garçonnière, Brad Pitt reprend ainsi une propriété inhabitée depuis plusieurs années. Il s'impose d'ores et déjà comme le voisin le plus célèbre de la ville. Au grand bonheur des habitants qui auront sans doute la chance de le croiser un jour !

On ne sait si Brad Pitt, qui a divorcé d'Angelina Jolie en 2019, y vivra avec leurs six enfants : Maddox (21 ans), Pax (18 ans), Zahara (17 ans), Shiloh (16 ans), Knox Léon et Vivienne (14 ans). Ce qui est sûr, c'est que Brad Pitt ne risque pas de s'ennuyer dans sa nouvelle demeure où il pourra apercevoir le magnifique coucher du soleil avec sa prochaine compagne...