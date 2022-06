Angelina Jolie maman, tendres confessions à propos de ses 6 enfants : "Aucun n'est né aux Etats-Unis"

Angelina Jolie n'a pas que le cinéma en tête. Elle est aussi, surtout, une femme très engagée. Ambassadrice de l'ONU, marraine de Women for Bees, à la tête de la Fondation Maddox Jolie-Pitt, militante engagée pour l'écologie, les droits de l'homme et la liberté des femmes, la comédienne a du pain sur la planche. Alors qu'elle vient de célébrer ses 47 ans, le 4 juin dernier, l'ancienne compagne de Brad Pitt a pour priorité ces divers combats ainsi que l'éducation de ses six enfants.

Shiloh a ouvert les yeux en Namibie

Maddox, 20 ans, Pax Thien, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, Knox Léon et Vivienne Marcheline, 13 ans, sont évidemment au coeur de ses pensées au quotidien. C'est en les voyant grandir qu'Angelina Jolie a développé son âme de citoyenne du monde et a, entre autre, obtenu la nationalité cambodgienne en plus de l'américaine en 2005. "Aucun de mes six enfants n'est né aux Etats-Unis, rappelle-t-elle à Madame Figaro. Mes jumeaux sont nés en France, ma fille est éthiopienne, mes fils vietnamien et cambodgiens, et Shiloh a ouvert les yeux en Namibie. Mon coeur est attaché à plusieurs pays, et avant tout à ceux de naissance et d'héritage de mes enfants. Mais je dois dire que le Cambodge a été le premier pays avec lequel j'ai établi un lien très fort."

Je découvre chaque jour de nouveaux aspects chez chacun d'entre eux

Pas étonnant qu'elle se batte, depuis des années, pour la garde exclusive de l'ensemble de sa tribu. Parmi ses missions, celle-ci, assurément : faire en sorte que l'égalité homme-femme soit absolument respectée à la maison, comme dans le reste du monde. "Cette question de l'éducation se pose au-delà de toute connotation géographique ou culturelle, elle se pose dans toutes les communautés ou les familles, dans votre foyer comme dans le mien, explique l'actrice. Moi, par exemple, j'ai trois garçons et trois filles, et je découvre chaque jour de nouveaux aspects chez chacun d'entre eux. L'idée est que chacun trouve sa place quel que soit son sexe, et s'épanouisse équitablement sans entraver la liberté de l'autre..."

Retrouvez l'interview intégrale d'Angelina Jolie dans le magazine Madame Figaro, du 17 juin 2022.