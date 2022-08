Pierce Brosnan papa : rare photo de ses trois fils Christopher, Sean et Dylan réunis

Dimanche 28 août, les téléspectateurs de W9 retrouveront Pierce Brosnan dans le film Mamma Mia !. L'acteur y incarne Sam Carmichael aux côtés de Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth et Stellan Skarsgård. Plus récemment, Pierce Brosnan est de passage à Bayeux dans le Calvados pour le tournage de son nouveau film The Last Rifleman prévu pour 2023. Ce long-métrage raconte l'évasion d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale pour assister au 75e anniversaire du débarquement en Normandie, D-Day.

Côté vie privée, Pierce Brosnan est un homme comblé aux côtés de sa chère et tendre Keely Shay Smith dont il a fête les 21 ans de mariage ce mois-ci. C'est aussi un papa très proche de ses enfants. Papa d'une fille Charlotte (morte en 2013 à l'âge de 41 ans) à qui l'acteur a déjà rendu hommage, il partage des moments précieux avec Christopher (49 ans), Sean (38 ans), Dylan (25 ans) et Paris (21 ans).

Toutefois, ce sont ses trois fils Christopher, Sean et Dylan qui étaient à l'honneur dans un post Instagram publié par Pierce Brosnan. Le 19 juin dernier, à l'occasion de la fête des pères, l'acteur de James Bond a posté un rare cliché complice de lui avec ses trois fils. Tel un boys band ! "Mon amour pour toujours à vous chers fils, Paris, Sean et Christopher, merci profondément pour votre amour en cette fête des pères", a écrit le père de 69 ans en légende du post qui a récolté plus de 89 000 likes. "Quelle charmante famille !", "Très belle photo de la famille. Magnifique", "Vous êtes beaux", ont ainsi réagi les nombreux abonnés de l'acteur en commentaire.