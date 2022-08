Pierce Brosnan, beau gosse à son mariage avec Keely Shay Smith : il ressort une photo 21 ans après

C'est lors d'une fête en 1994 que Pierce Brosnan et Keely Shay Smith se sont rencontrés pour la première fois. Auparavant, l'acteur star de James Bond était marié à l'actrice Cassandra Harris, décédée en 1991 à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer de l'ovaire. En onze ans de relation, ils ont eu un fils, Sean, né en 1983. Pierce a également deux enfants qu'il a adoptés après la mort de leur père Dermot Harris en 1986 : Charlotte, née en 1971 et morte en 2013 d'un cancer de l'ovaire et Christopher, né en 1972 qui sont les enfants aînés de Cassandra Harris.

Qu'importe où j'allais dans le monde, elle me manquait

Pierce Brosnan et Keely Shaye Smith se sont finalement mariés en Irlande en 2001. Entre temps, ils ont eu un fils, Dylan Thomas, né en 1997 et une fille, Paris Beckett, née en 2001. Dans une interview au journal britannique The Sun en 2018, Pierce Brosnan s'était confié sur sa relation avec sa chère et tendre Keely : "Qu'importe où j'allais dans le monde, elle me manquait, et je lui envoyais des billets d'avion pour qu'elle vienne et qu'on soit ensemble"

Côté carrière, les tournages reprennent pour Pierce Brosnan et en France ! Mardi 2 août dernier, l'acteur de 69 ans a tourné son nouveau film The Last Rifleman à Bayeux en Normandie. Ce long-métrage raconte l'évasion d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s'implante en maison de retraite mais souhaite se rendre en Normandie pour assister au 75e anniversaire du débarquement en Normandie, D-Day. La sortie est prévue pour 2023.