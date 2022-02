Pierce Brosnan et sa femme, plus de 20 ans de mariage : dîner en amoureux pour entretenir la flamme

Ce n'est pas parce qu'on est en couple depuis 1994 et qu'on a déjà une vie de famille accomplie qu'on doit oublier la fête des amoureux ! Et cela, Pierce Brosnan et sa femme Keely l'ont bien compris : tous deux sont allés dîner aux chandelles dans un restaurant italien de Los Angeles, ce lundi 14 février.

Discret sous son masque noir, l'acteur était chic et sobre. Son épouse, quant à elle, avait plutôt choisi une robe à motifs et des sandales pour leur soirée à deux. Et cette soirée a du être romantique comme Pierce Brosnan sait l'être sur Instagram. En effet, il n'hésite pas à laisser des petits messages romantiques à sa femme, son "magnifique et succulent amour Keely" !