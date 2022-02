Pierce Brosnan et Keely Shaye Smith : 20 ans de mariage et toujours l'amour fou

L'acteur irlandais Pierce Brosnan a été vu au bras de sa compagne Keely Shaye Smith à Los Angeles. Les deux tourtereaux, en couple depuis 25 ans, étaient rayonnant sur le chemin du restaurant Lucky's où ils ont dîné ce 9 février.

L'ancien James Bond portait un pantalon beige et des mocassins en tissu gris ainsi qu'une chemise bleu foncé avec les cheveux tirés en arrière. Madame portait, quant à elle, une originale robe à fleurs qui multipliait les couleurs type patchwork. Le couple était accompagné deleur plus vieux fils de 25 ans, Dylan et sa petite amie (voir diaporama).

Pierce Brosnan et Keely Shaye Smith se sont mariés en Irlande en 2001. Le comédien avait rendu hommage à sa femme depuis maintenant plus de 20 ans, l'été dernier dans un touchant message sur Instagram. "Joyeux anniversaire de mariage ma chérie Keely, mon amour grandit pour toi toujours" avait-il écrit en ajoutant un émoji du trèfle (symbole de l'Irlande) et d'un coeur.