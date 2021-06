Pierre Croce : Le youtubeur accusé de "draguer" des mineures, des messages dévoilés

Simple amitié ou drague perverse ? Pierre Croce, 34 ans, serait entré en contact avec une adolescente de 17 ans. Shana, une utilisatrice de TikTok, a publié une vidéo le vendredi 18 juin 2021 - après que l'originale aurait été signalée en masse par des fans du youtubeur - où elle dévoile des bribes de conversation avec Pierre Croce.

"Ce que ça fait de se faire draguer par Pierre Croce alors qu'on a 17 ans d'écart", écrit-elle. On peut voir que Shana et le youtubeur échangeaient des photos via la messagerie Instagram. "Tu donnes chaud", "Ça m'arrive d'être coquin, mais là c'est compliqué", "Tu m'entraînes au tennis, je t'entraîne aux soirées", "Très sexy ce haut", peut-on lire dans la vidéo. On y voit également une photo d'elle posant avec Pierre Croce (1,1 million d'abonnés) sur un court de tennis. Ils se seraient rencontrés lorsqu'il était de passage dans son club.

Sur Twitter, un internaute ayant pu entrer en contact avec Shana explique que celle-ci avait bien fait mention de son âge au youtubeur passionné de tennis, dévoilant également la date inscrite sur la carte d'identité de l'adolescente.