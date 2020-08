ExperimentBoy: le Youtubeur accusé de "corruption de mineurs" de moins de 15 ans

C'est un petit génie de la science. Ses expériences font un carton sur Youtube, qu'il fabrique du dentifrice pour éléphant, qu'il évalue la force d'une presse hydraulique ou qu'il teste les propriétés du mercure. Mais il semblerait que l'influence de Baptiste Mortier-Dumont, plus connu sous le nom d'ExperimentBoy, ne soit pas exclusivement positive. Le jeune homme est effectivement visé par deux plaintes pour corruption de mineurs selon le site spécialiste de l'informatique Numerama - qui a reçu de nombreux messages de la part de victimes présumées.

Depuis 2018, beaucoup de Youtubeurs sont soupçonnés d'adopter des comportements répréhensibles envers les membres de leurs communautés virtuelles. A l'époque, le hashtag #BalanceTonYoutubeur avait fait couler beaucoup d'encre numérique sur les réseaux sociaux. Et selon Numerama, ExperimentBoy, le vidéaste aux millions de vues, ne serait qu'un nouveau prédateur épinglé parmi tant d'autres. Il aurait effectivement profité de sa notoriété pour contacter des adolescents entre les années 2013 et 2019 dans l'espoir de les séduire, et leur aurait fait parvenir des images à caractère sexuel. Pour Manon Bril, qui s'occupe de la chaîne Youtube C'est une autre histoire, la coupe est pleine. "Ces vidéastes se servent de leur ascendant pour établir une emprise, dénonce-t-elle. Oups, les langues commencent à se délier..."