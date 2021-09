Pierre et Fred (L'amour est dans le pré) auront-ils d'autres enfants ? leur réponse

Pierre et Frédérique forment un couple culte de l'émission L'amour est dans le pr é (M6). Ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre en 2012 dans le programme et sont devenus les parents d'une petit garçon, Gabriel, âgé de 8 ans. Un enfant qui les comble de joie et qui restera fils unique comme l'a dévoilé le couple dans le cadre du Podcast Parents d'abord pour Télé Loisirs.

Pour les parents du petit garçon, il est clair et net que ce dernier n'aura pas de frère et soeur. Ils sont "très heureux" comme ça comme l'a révélé Frédérique. La pétillante brune a confié : "On a pris la décision de n'avoir qu'un seul enfant, un enfant unique. Moi, j'étais fille unique, ça n'a pas été un problème. Pierre est quant à lui issu d'une famille nombreuse. Mais voilà, c'est un choix et on est très bien tous les trois." Voilà qui est dit.

Très occupés par leur production d'Armagnac, la tenue de leur maison d'hôtes et la vente de leurs produits, les amoureux ont trouvé leur équilibre à trois et sont heureux ainsi. D'ailleurs, leur fils continue de les impressionner. Récemment, toujours pour Télé Loisirs, ils ont dévoilé que Gabriel était HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Leur fils a un QI de 147 ! Une précocité qui n'est pas toujours facile à vivre pour les enfants. Ses parents ont donc décidé de le rassurer : "On lui a dit qu'il était différent, qu'il était né comme ça, qu'il avait le droit d'être comme ça. (...) Nous serons toujours là pour l'épauler, expliquer cela aux enseignants, directeurs et amis, être très à l'écoute."

En plus d'être très aimé, bien accompagné et entouré, Gabriel peut se targuer de ne pas avoir à partager l'amour de ses parents avec une petite soeur ou un petit frère.