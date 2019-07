Pierre-Jean Chalençon : Photo avec son "sosie", rencontré en Chine

Pierre-Jean Chalençon a délaissé les plateaux de tournage le temps des vacances. L'expert qui officie au côté de Sophie Davant dans Affaire conclue (France 2) a quitté la France pour passer quelques jours en Chine. Sur place, ce collectionneur d'objets ayant appartenu à Napoléon Bonaparte a rencontré son sosie... ou presque.

Dimanche 14 juillet 2019, alors que les Français célébraient la Fête nationale, Pierre-Jean Chalençon se trouvait à Macao, en Chine. Sur Instagram, il a partagé quelques photos souvenirs de son voyage. "En route pour célébrer Napoléon en Asie ! Invité du consul de France à Macao et Hong Kong... Conférences... et rencontre avec les hauts dignitaires de la région", avait-il écrit. Et au moment où les festivités avaient commencé en France, il a rencontré deux camarades français. "À Macao, on rencontre des Français ! Et mon sosie !", a-t-il lancé en légende d'une photo d'eux trois.

Un "sosie" qui affiche une coupe de cheveux similaire à celle de l'expert. Mais les internautes restent divisés par cette ressemblance loin d'être frappante. Certains estiment que les deux hommes pourraient être frères tandis que d'autres trouvent que ce mystérieux inconnu ressemble plus au chanteur Laurent Voulzy qu'à Pierre-Jean Chalençon...